Nem lehetnek nézők az ONKC hazai mérkőzésein

Nem mehetnek be szurkolók az NB I B.-s OXXO Energy Orosházi Női Kézilabda Club hazai rendezésű mérkőzéseire.

Az ONKC utánpótlás együtteseinek mérkőzéseit már korábban is zárt kapuk mögött tartották. Az intézkedés most kibővült a felnőtt csapat találkozóira is miután országos szinten továbbra sem javult a járványhelyzet – írja a klub honlapja. A közleményükben az olvasható, hogy a döntést az egyesület játékosai, alkalmazottjai, valamint az Orosházára látogató sportolók, szakemberek egészségének megóvása érdekében hozták meg.

Eldőlt az is, hogy mikor lép pályára az ONKC csapata a Magyar Kupa második fordulójában, ahol ellenfelük a szintén NB I. B-s Kispest NKK Vajk együttese lesz. A találkozót október 20-án, kedden 18 óra 30 perckor rendezik Budapesten, a Soroksári Sportcsarnokban.