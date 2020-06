Nem lehetett panasz az atléták lelkesedésére

Háromszáznál is több nevezés érkezett a békéscsabai Kopp Kupa nyílt országos (és a nagyváradiak részvételével nemzetközi) atlétikai versenyre, amely egyben a Dél-alföldi dobó versenysorozat harmadik állomása is. Súlylökésben és diszkoszvetésben Márton Anita, a békéscsabaiak világbajnoka is dobókörbe lépett.

A veszélyhelyzet hatályon kívül helyezésével mind a zárt, mind a szabadtéren létszám megkötése nélkül szabadon tarthatóak az atlétikai versenyek, így a pénteki békéscsabai Kopp Kupa is nyitott kapus volt, a másfél méteres távolság betartása mellett a kísérők és a szurkolók is bejöhettek a Vandháti utcai sporttelepre.

Még Márton Anita száma még el sem kezdődött, de a kísérők és a nézők remek hangulatban voltak, tapssal biztatták az éppen dobó versenyzőt, majd hangos ovációval fogadták a lökéseket, melyek között akadtak kifejezetten nagy dobások is.

Márton Anitát készülődés közben szólítottuk meg:

– A szegedi és a szentesi után a békéscsabai már a harmadik versenyem, utóbbi helyszínen jóval többen vannak, mint a korábbi eseményeken, mert indulnak futók, gyaloglók és szép számmal érkeztek az ugrók is – mondta Márton Anita még a súlylökés előtt. – Az elmúlt időszak meglehetősen lassan telt el, mert továbbra is napi egyszer edzek, ami most meglátszik az eredményeken is, de ebben az évben már nem is tervezzük, hogy meghajtjuk.

A világbajnok súlylökő többször is kijelentette már novemberben dönt arról, hogy vállalni-e tudja a következő évet, vagy a családalapításra fókuszál.

– Nagyjából két naponta megkérdezik tőlem, hogy miként döntök. Sokakkal beszéltem az elmúlt időszakban, olyanokkal is, akik a baba mellett döntöttek. Ugye most legutóbb a háromszoros olimpiai bajnok kajakos-, Szabó Gabriella jelentette be a visszavonulását. Az olimpiai felkészülés pszichés és fizikai igénybevételt jelent és nem tudom, hogy fel tudom-e vállalni. Idén már nincs különösebb verseny, a Gyémánt Liga-versenyekről is kevés az információ. A versenynaptár éppen újratervezés alatt van. A mai napig nem lehet tudni, hogy hol milyen beutazási feltételek vannak, ráadásul most megint elkezdtek szigorítani bizonyos országokban.

A hivatalos versenyen megvolt a lehetőség arra, hogy valaki egy jelentősebb eredménnyel nemcsak a hazai, hanem az európai-, illetve a világranglistán is előrébb léphessen.