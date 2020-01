Nem könnyen, de érvényesült a papírforma a Jászberény ellen

Győzött a Swietelsky-Békéscsabai RSE a Jászberény VT ellen.

Swietelsky-Békéscsabai RSE–Jászberény VT 3:1 (15, –13, 19, 15)

Extraliga női mérkőzés. Békéscsaba, 800 néző. V.: Jámbor Tamás, dr. Árpási Krisztina. Békéscsaba: Grbics 2, KLARIC 18, PEKÁRIK 16, COLLAR 14, Jerkov 15, Bodnár 6. Cs.: MOLCSÁNYI (liberó), Fábián, Szedmák. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer. Jászberény: ALISHANOVA 3, Szilecsenkova 11, Borsos 5, VENTURA 15, Tóth E. 10, Bulajics 5. Cs.: Piatek, Radomszki (liberók), Szerényi, Mészáros Zs. 1, Faragó. Vezetőedző: Makai Péter.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 4:0, 7:1, 8:5, 14:8, 19:15, 24:15. 2. szett: 0:7, 1:12, 5:14, 9:18, 12:23. 3. szett: 2:3, 5:3, 6:6, 11:7, 17:12, 18:17, 23:18. 4. szett: 2:3, 9:6, 15:7, 16:10, 23:12.

Pekárik sánca, majd Jerkov pontot érő ütései vezették be a találkozót, s rögtön 4:0-t mutatott az eredményjelző. Szilcsenkova ugyan szépített, de 7:1-nél már muszáj volt időt kérnie Makai Péternek, a Jászberény edzőjének. Ezután magukhoz tértek a vendégek, hogy azután jöjjön a másik center, Bodnár, aki gyorsan visszatérítette csapatát a helyes vágányra. A védekezésre nem lehetett panasz, menetrendszerűen vágódtak vissza a labdák a jászberényi térfélre, míg támadásban Jerkovék mellett a játszma közepétől Klaric is egyre eredményesebbé vált. Apró lépésekkel egyre jobban elhúzott vendégétől a BRSE, s 18:10-nél Makai Péternek már a második idejét is ki kellett kérnie. Ezután valami mintha megtört volna a hazaiaknál, a jászságiak ugyanis összehoztak egy 5:1-es sorozatot és máris szorosabbá vált az állás. A csabai tréner is kihívta tanítványait. Csapata pontosította a játékát, és máris nagyon közel kerültek az első szett megnyeréséhez. Klaric életerős bombája játszmalabdát eredményezett, s ugyanő egy szép blokkal be is fejezte ezt a szettet.

Ritkán kezd úgy egy játszmát a Békéscsaba, ahogy azt a másodikban tette, a vendégek a semmiből csináltak egy 7:0-s sorozatot, cserélt is rögtön Vasja Samec Lipicer, Collart Fábián, Grbicset Szedmák váltotta. A rémálom tovább folytatódott, gyermeteg hibák sorát követte el a Csaba, s 1:12-nél jöhetett az újabb hazai időkérés. Klaric pontjaival (négyszer egymás után volt eredményes) próbált utána eredni vendégének a BRSE, de a Tóth Eszter és Ventura által vezérelt jászberényiek nagyon elkapták a fonalat, magabiztosan röplabdáztak. Szépen lassan elengedte a játszmát a Békéscsaba, hogy újult erővel vágjon neki a következőnek.

Látványos változás a 3. felvonásban sem állt be a csabaiak játékában, bár egy-egy szép megoldás (Collar remekbeszabott ásza) azért adott pici okot a bizakodásra. Egyik gárda sem tudott elszakadni a másiktól, csak a szett első harmada után alakult ki nagyobb különbség a felek között, 10:7-nél időt is kért a vendégek edzője. Továbbra sem játszott jól a BRSE, s bár már vezetett öt ponttal, is, még mindig sok volt a hiba és a jól védekező Jászberény máris kis híján utolérte. Végül a hatalmasakat ütő Collar és a mezőny legeredményesebb játékosa, a 14 pontnál tartó Klaric egyenesbe hozta a dolgokat, a csapat pedig visszavette a vezetést.

A 4. játszma ott folytatódott, ahol az előző abbamaradt, a Csaba Collar határozott nyitásaival próbált meg zűrzavart okozni a túloldalon. Ki kell még emelni Pekárik Esztert, aki rendkívül hasznosan játszott, neki és az egymás után két ászt is ütő Klaricnak nagy szerepe volt abban, hogy komolyabb előnyt harcolt ki a csapat. Nem lehetett azonban hátradőlni, mert a jászságiak mozgósították erőtartalékaikat és nagyon küzdöttek. A végére azonban elfáradtak, Jerkov három ászt is ütött gyors egymás után, együttese pedig kibrusztolta a győzelmet.

Vasja Samec Lipicer: – Az első szettben jó ritmusban játszottunk, a másodikban azonban kiütközött, hogy nem régóta van együtt ez a csapat, ingyen odaadtuk a Jászberénynek ezt a szettet. A folytatásban ismét elkaptuk a fonalat és úgy játszott a csapat, ahogy egy győzelemhez szükséges. Makai Péter: – Gratulálok mindkét csapatnak! Két szetten keresztül jól játszottunk, addig, amíg a koncentráció kitartott. Amikor ez lohadt, átszaladt rajtunk a Békéscsaba.