Nem gyengült, sőt a visszatérőkkel erősödött a Békéscsaba DKSE

Az utánpótlás csapatoknál jó lehetőségként tekintenek az NB II-es bajnokságokra, ahol a fiatal játékosok erős csapatok ellen szerezhetnek hasznos tapasztalatokat.

A Békéscsaba Diáksport SE alapvetően utánpótlás-nevelő egyesület, de a klubvezetők fontosnak tartották, hogy ne csak a saját korosztályukban, hanem a felnőttek között is edződjenek a játékosok, ezért nevezték be fiataljaikat a harmadosztályú pontvadászatba. A változó állományú együttes a 2017–18-as kiírásban meg sem állt a dobogó harmadik fokáig, de a tavalyi 6. hellyel sem lehetnek elégedetlenek a klub vezetői.

A 2019–2020-as bajnokság őszi szakasza után a 11. helyen áll a Vólent János edző irányította csapat, de ne feledjük, a fiatal gárda az NB II.-vel párhuzamosan az I. osztályú ifjúsági bajnokságban is érdekelt.

– Amikor a fiataljainkat beneveztük az NB II.-be, az volt a célunk, hogy rutinos csapatok ellen játszhassanak – mondta Forczek Győzőné, a Békéscsaba DKSE elnöke. – A fiúk 16, 17 és 18 évesek, mindössze két olyan játékosunk van, aki 23 esztendős. A helyezés ellenére is azt mondhatom, erőn felül teljesítettek. Hét közben az erős I. osztályú bajnokságba játszanak kiélezett találkozókat, majd egy edzést követően következik az NB II.-es mérkőzés. Sok, egészen pontosan négy olyan találkozónk is volt, ahol csak egy góllal szenvedtünk vereséget. A másik fronton, az ifik között is a 11. helyről folytatják a jövő héten. Büszke vagyok rájuk, hiszen két kemény bajnokságban edződnek, s állnak helyt. S azt sem kell elfelejteni, hogy a sport mellett a tanulmányi eredményeket is kötelező hozni.

A február közepén folytatódó NB II.-es bajnokságban természetesen szempont, hogy elmozduljanak az utolsó előtti helyről és megtartsák tagságukat.

– Van egy erős serdülő csapatunk, amelynek szintén hasznos lesz, ha a következő években a hazai harmadik vonalban edződik. Bízom benne, hogy sikerülni fog a bennmaradás, de továbbra sem szeretnénk nagy terhet rakni a fiatalokra – tekintett előre a klubvezető, aki hozzátette, hogy nagyon együtt van a gárda, jó a csapatszellem, s még az edzéseken is remek a hangulat. Ilyen csapatból keveseknek fordul meg a fejében, hogy máshová igazoljon.

Forczek Győzőnének nincs is tudomása arról, hogy bárki elkívánkozna a csapatból, sőt a játékosállomány erősödött, hiszen visszatért soraikba Mezőtúrról Balázs Olivér és Csongrádról Felföldi Martin, Gábor Bence pedig felépült súlyos sérüléséből és már bekapcsolódott a munkába.

Őszi mérleg

Helyezés: 11.

Győzelem: 3

Vereség: 7

Döntetlen: 1

Pontszám: 7

Dobott gól: 303

Kapott gól: 301

Házi góllövőlista: Kovács Áron 55, Murányi Bálint 47, Kéri Imre 41, Varga Mihály 36, Tusjak Miklós 23, Kocsor Sándor 22, Bai Dániel 20, Kéri Balázs 20, Murányi Ádám 16, Benkő Donát 12, Németh Tibor 7, Tóth Szabolcs 3, Tóth Bence 1.