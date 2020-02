Nem érdemelt vereséget a jól küzdő Csaba

Kikapott az EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE a Motherson Mosonmagyaróvár csapata ellen.

Motherson Mosonmagyaróvár–EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE 29–28 (16–12)

Kézilabda NB I-es női mérkőzés, Mosonmagyaróvár, 1000 néző. V.: Bócz, Wiedeman. Mosonmagyaróvár: HERCZEG – Katona 5, LANCZ 5, TILINGER 9 (3), Horváth B. 4, Szarková 1, Hajtai 3. Cs.: Dányi (kapus), Bardi 1, Hudák, Gyimesi, Holesová, De Souza, Kellermann 1, Szalai Zs. Vezetőedző: Bognár Róbert. Békéscsaba: Tatarovics – Kovács A. 2, Vukajlovics 4, Marincsák 6 (2), J. AGBABA 5, Bottó, Mézes 2. Cs.: Balog J. (kapus), BARJÁN 6 (3), Mitrovics, Dombi K., Kukely A., Kukely K. Vezetőedző: Horváth Roland.

Kiállítások: 10, ill. 10 perc + J. Agbaba kizárás. Hétméteresek: 3/3, ill. 7/5.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 1–2. 7. p.: 4–3. 12. p.: 6–4. 15. p.: 7–6. 18. p.: 9–7. 21. p.: 9–9. 25. p.: 12–10. 29. p.: 16–12. 33. p.: 17–14. 40. p.: 20–16. 44.p.: 21–21. 48. p.: 24–21. 50. p.: 24–23. 56. p.: 26–27. 58. p.: 28–28.

A péntek esti ,,négypontos„ találkozóra a hazaiaknál ketten is visszatértek a betegségük után, így az irányító-lövő Tilinger Tamara, és az átlövő Hudák Emma.

A 2. percben a békéscsabaiak hétméterest hibáztak, az 5. percben 2–2 volt az állás. A folytatásban nagy csatát láthattunk, felváltva estek a gólok. A lila–fehérek próbálkozásait a hazaiak fiatal kapusa, Herczeg Lili rendre hárította, így a 9. percben 5–4-es óvári előnyt mutatott az eredményjelző. A másik oldalon a mindössze 18 éves Lancz Barbora a 12. percben már harmadik gólját lőtte. A 15. percben a hazaiak mestere, Bognár Róbert időt ért. A házigazdák tartották egy-két gólos előnyüket, a lila–fehérek több hibát is vétettek. Ezután a vendégek emberelőnybe kerültek, és a 21. percben 9–9-re egyenlíteni tudtak. Ezt követően viszont megtorpant a Békéscsaba, az óváriak ismét két góllal vezettek, amikor a 25. percben Horváth Roland időt kért. A 26. percben már második hétméteresét hagyta ki az Előre NKSE, ezúttal Dányi kapus védett. A következő percben Dombit kiállították, és Tilinger hétméteres góljával háromra nőtt az óváriak előnye. A félidő hajrájában a házigazdák kihasználták a csabai lányok hibáit, és a szünetben négy góllal vezettek.

Fordulás után a csabai kapuba Balog Judit állt. Felváltva estek a gólok, a lila–fehéreknél a 33. percben Mitrovics első gólját szerezte. A folytatásban az óváriak erősítettek, és a rutinos, volt válogatott Tilinger Tamara vezérletével fokozatosan elhúztak, a 40. percben már 20–16-ra vezettek, miközben kapujukban Herczeg továbbra is magabiztosan védett. A 41. percben Horváth Roland időt kért, érezte hogy most kell közbelépni, mert különben elmehet a mérkőzés. Az időkérés használt, mert a vendégek három gólt lőttek, és 21–20-ra felzárkóztak. nem volt véletlen, hogy a házigazdák vezetőedzője, Bognár Róbert is kikérte idejét. Ezt követően Barján büntetőjével egyenlített a Békéscsaba, ám félperc múlva már ismét a hazaiak vezettek, sőt két perccel később háromra növelték az előnyt. Horváth Roland ismét időt kért, ami megnyugtatta a csabai lányokat, és egy gólra feljöttek. Izgalmas volt a mérkőzés utolsó tíz perce, felválva estek a gólok, az Előre az 55. percben egyenlített (26–26), majd Barján góljával átvette a vezetést (26–27). Az 57. percben döntetlen állásnál Jelena Agbaba megkapta harmadik kétpercesét, így kizárták a szerb beállóst. Az óváriak 59. perc 39 másodpercnél dobták a győztes gólt Hajtai révén. A vendégek még támadhattak, de nem tudtak a kapuba találni, így az óváriak egy góllal nyerni tudtak.

A végig nagy csatát hozó, küzdelmes mérkőzésen a lila–fehér lányok nem érdemeltek vereséget.

Borítókép illusztráció: BMH.