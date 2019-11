Nem boldogultak az orosháziak a csurgóiak parádézó kapusával

Hazai pályán győzött a Csurgó az Orosháza ellen.

Csurgói KK–Orosházi FKSE-Linamar 22–20 (13–10)

Kézilabda NB I-es férfimérkőzés. Csurgó, néző. V.: Rontó, Szanyi. Csurgó: Zaponsek – Vaszics 7 (2), Asztrasapkin 5, Oslak 2, Cehte 3, A. Kovacevic 1, Hadziomerovic 3. Cs.: Pallag (kapus), Leimeter 1, Szeitl E., Vasvári, Borsos. Vezetőedző: Baranyai Norbert. Orosháza: Herjeczki – Pásztor Á., Ordzsonikidze 1, Bujnenko 2, Döme 2, Kancel 2, Németh L. 6 (3). Cs.: Busa (kapus), Szlavuljica 4, Mrsulja 1, Kiss A. 2, Bella, Zubai. Vezetőedző: Ratko Djurkovics.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 4/3.

Az eredmény alakulása. 12. p.: 4–4. 15. p.: 7–5. 24. p.: 8–9. 28. p.: 12–10. 37. p.: 14–13. 42. p.: 16–13. 48. p.: 19–14. 52. p.: 19–16.

Nem feltétlenül az Orosháza volt az esélyese a csurgói fellépésnek, de ha a Mezőkövesd elleni második félidőt vesszük alapul, lehetett bizakodni a pontszerzésben.

A mérkőzés első találata az ukrán válogatottba meghívott Bujnenko nevéhez fűződött, igaz hamar jött is a válasz Asztrasapkintól. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, mindkét oldalon sok volt a rontás, a félidő első harmadában négy teljes percig egyik oldalon sem rezdült meg a háló. A hazaiak sokat köszönhettek Rok Zaponsek kapusnak, aki többször is megbabonázta az orosháziak lövőit. A látogatók azonban még így is remekül tartották magukat, a szerb Szlavuljica a 18. percben már a 4. góljánál tartott, igaz neki is akadtak kevésbé jó megmozdulásai. Németh László értékesített büntetőjével utolérte vendéglátóját az OFKSE, mire jött a csurgóiak időkérése.

Németh László újabb góljával már a vendégek vezettek, a somogyiaknak csak hat perc elteltével sikerült ismét betalálni. Az EHF-kupától nemrégiben búcsúzó csurgóiaknál Zaponsek kapus volt a legjobb, aki tartotta jó formáját. A félidő hajrája a hazaiaknak sikerült jobban, Asztrasapkin kétszer is betalált és a távozófélben lévő szlovén Oslak is megtréfálta a vendégek kapusát. Kétgólos csurgói vezetésnél kért időt Ratko Djurkovics, az Orosháza vezetőedzője, de ahelyett, hogy szűkítettek volna a hátrányon, a szünetig újabb gólt kaptak.

Vehemensen kezdte a második felvonást az orosházi gárda, amely négy perc alatt produkált egy 3–1-es szériát. Ezután ismét a hazaiak percei következtek Hadziomerovic és Vasic volt eredményes, és visszaállt a félidei különbség. Kapusuk továbbra is állta a sarat, bizony a helyzetkihasználással akadtak gondjai a zöld-sárga mezes alakulatnak. Ráadásul kimaradt egy hetes is, és még számtalan helyzet, de pontosabb, ha úgy fogalmazunk, hogy Zaponsek védett. Az orosházi időkérés után sem javult a helyzet, kimaradt egy újabb ziccer és persze jött a hazaiak büntetése. A négygólos hátrány kezdett soknak tűnni, s bár a csurgóiak sem brillíroztak, annyi rutinjuk volt, hogy tartsák az előnyüket, sőt, még növeljék is azt.

A vendégek azonban korántsem adták fel, az utolsó tíz percben próbáltak utána eredni a hazaiaknak, de továbbra is sok hiba csúszott a támadójátékukba. Az újabb időkérés sem segített, és az amúgy esélyesebb Csurgó otthon tudta tartani a két pontot.

Az orosházi játékosok akaratával, elszántságával ezúttal sem volt probléma, de a sok kihagyott helyzet ilyen szinten nem fér bele.

Ratko Djurkovics: – A csapat nagyon jól küzdött. A védekezésben nagyon harcosan játszottunk. Kár, az elszalasztott lehetőségért, mert közel voltunk a pontszerzéshez, de ma a hazaiak kapusa nagyon meghatározó volt.