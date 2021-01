Nehéz tavasz vár a gyomai csapatra, mivel erős a középmezőny

Alapvetően eredményes őszt produkált a Gyomaendrődi NKSE női kézilabda-csapata az NB II. Délkeleti csoportjában. A Hármas-Körös-partiak a lejátszott 9 mérkőzésen 10 pontot zsebeltek be, és ezzel az Algyő, Hódmezővásárhely, Gyula vezető hármas mögött a 4. helyet foglalják el.

Lakatos Tibor edző örül annak, hogy a pandémia miatt csak a szeghalmi vendégjátékuk maradt el, de nem tagadja, hétről-hétre nehéz volt teljes csapatot kiállítani.

– Nem volt könnyű a helyzetünk, hiszen bár közvetlenül nem voltunk érintettek – igaz nem is teszteltük a játékosokat –, ha valakinél már csak megfázást tapasztaltunk, már otthon maradt – mondta Lakatos Tibor. – A győztes meccseink sem alakultak egyszerűen, hiszen például a Kecskeméttel is nehéz meccset vívtunk, a Szarvas fiataljai pedig egy fárasztó ifimeccs után léptek rögtön pályára a felnőttek mérkőzésén. Nyáron nem tudtunk erősíteni, ráadásul a kettős igazolással Orosházán játszó Ács Orsolyát sem engedték el a vírushelyzet miatt. Örülünk a tíz pontnak, amit már nem vehetnek el, a helyezéssel is elégedettek vagyok, de tudom, hogy nem lesz könnyű megtartani ezt a helyezést, hiszen nagyon erős a középmezőny és a sorsolásunk sem a legkönnyebb.

A csapat január második hetében elkezdte a munkát, de nem is késlekedhettek, mivel alig egy hónap múlva már bajnoki fellépés vár rájuk Szegeden.

Vannak változások a keretben, két meghatározó játékos esik ki erre az idényre, az egyiknél az ok örömteli, Farkasinszki Mariann második gyermekét várja, a másiknál viszont kellemetlen, Szűcs Beatrix ugyanis megsérült, a kézfejét törte.

– Jól forrt össze, márciusban talán már visszatérhet. A kieső játékosokat ifistákkal igyekszünk pótolni. Nagy baj nincsen, hiszen van egy első sorunk – adott helyzetképet az edző, aki beszámolt arról is, hogy az egyformán térdszalag-szakadás miatt kieső Pomázi Erika és Fekécs Fruzsina is elkezdte az edzéseket.

Bár a Cs. Nagy Lajos-emléktornát a Covid miatt ezúttal nem rendezik meg Gyomaendrődön, így is minimum négy edzőmeccs vár az együttesre. A Szarvassal és a Hódmezővásárhellyel is oda-vissza megmérkőznek és tárgyalnak a Mezőtúrral is.