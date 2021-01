Nehéz esztendőt zártak 2020-ban a Békés megyei harcművészklubok

A Békés Megyei Harcművész Szövetség fennállása (1984) óta nem ért meg még ilyen nehéz évet mint 2020-ban. A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapi életet forgatta fel, hanem a sportban, a harcművészetekben is óriási visszalépéseket és károkat okozott. A megyei szövetség erre megpróbált reagálni, aminek sikere rendkívül váltakozó volt.

A Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete keretében tevékenykedő Békés Megyei Harcművész Szövetség elmúlt évéről Gregor László, VIII. danos mester, a szervezet elnöke adott tájékoztatást.

A múlt év elején a versenyek és rendezvények, a klubok élete a márciusi megszorító intézkedésekig a megszokott módon alakult. Megtartották a megyei szövetség közgyűlését, elkészült a verseny és eseménynaptár. Elkezdődtek a versenyek. A nemzetközi viadalok közül a kick-boxosok Olaszországban jártak, majd eredményesen vettek részt a Szlovák Openen.

Az utolsó jelentős nemzetközi verseny az Írország fővárosában, Dublinban megrendezett Irish Open volt. A hazai versenyek közül az ITF taekwondósok Mogyoródon álltak helyt az országos bajnokságon. Bajnoki címet szereztek. Barátság SE Battonya: Mezei Nikolett, Marosin Bella, Rádai Imre, Tóth Balázs, Kurunczi Gábor. Corvin TKD Magyarbánhegyes: Tamás Boglárka, Priskin Ferenc. Spárta SE Medgyesegyháza: Borsos Marcell, Tóth Lia Kinga. A verseny legeredményesebb sportolója Mezei Nikolett lett, aki öt országos bajnoki címet szerzett.

A WKF sótókan karatésok közül a szarvasi Tálas Bendegúz a budapesti ütánpótlás-Európa-bajnokságon képviselte hazánkat. A szarvasiak eredményesen szerepeltek a pozsonyi Szlovák Grand Prix viadalon. A szentesi knockdown karate diákolimpián és a békéscsabai kick-box diákolimpián összesen 33 diákolimpiai bajnoki címet szereztek Békés megye harcművészei. Hatalmas teljesítmény volt Békéscsabán minden idők egyik legnagyobb kick-box diákolimpiájának megrendezése, aminek a megvalósításában a Békéscsabai József Attila Lakótelepi SE (JALTE) Debreczeni Dezső vezette point-fighting csoportja vállalt „oroszlánrészt”.

A versenyeken kívül sikeres ITF taekwondoszemináriumot tartottak Gerendáson Máté Zoltán VII. danos mester vezetésével, Rusz István (Spárta SE) szervezésében. Az East Warriors klub és a Békés Megyei Kempo Egyesület két alkalommal rendezett Sparring Day ringes gyakorló küzdelmi szakmai napot – nagy sikerrel, Niedermayer Zsolt alapos szervezőmunkájával. Júniusban Gyulán, októberben Békéscsabán a járványveszély dacára ismét megrendezték az AJKA Shotokan Karate Szövetség nemzetközi edzőtáborát, amit szenszei Sáfár László X. danos nagymester vezetett, és amelyre a tengerentúlról, az USA-ból is érkeztek mesterek. A gyulai Torma György VII. danos mester és a békéscsabai Farkas András VII. danos mester csapataikkal jó házigazdának bizonyultak.

És akkor lecsapott a koronavírus! Márciusban olyan helyzet alakult ki, amire még nem volt példa. Az iskolák bezártak, online oktatásra tértek át, az állami iskolai tornatermeket bezárták, a klubok nagy része edzéslehetőség nélkül maradt. Előtérbe kerültek az online edzések, a szabadtéri foglalkozások. A klubok más része művelődési házakba vagy volt műhelyekbe kényszerült. A versenyek nagy részét letiltották. Ezt a helyzetet a megye harcművészete is nagymértékben megsínylette.

A megyeri szövetség igyekezett alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Egészségügyi protokollra adott tanácsokat. Online rúgás gyorsasági versenyt szervezett, ami sikert aratott, országos hírnévre tett szert, még a magyar televízió is készített riportot. Debreczeni Dezső a mozgósításban, Gasparik Róbert és Gregor László az értékelésben járt az élen. A csabai kick-boxosok, goshinkai karatésok, az orosházi Contact SE, a magyarbánhegyesi, kétegyházi és a battonyai taekwondósok is eredményesek voltak, de még budapestiek is részt vettek a versengésben. A klubok egy részénél – miután nem voltak versenyek – előtérbe került az övvizsgákra felkészülés.

A nemzetközi online kick-box formagyakorlat versenyeken a Litauszki László vezette Kondorosi Kick-box Klub járt az élen, de bekapcsolódott a füzesgyarmati Hegyesi kick-box SE is. Ez a két egyesület az egyedüli magyar résztvevője volt a sorozatnak. A nyári enyhítéskor a klubok egy része újra kezdte az edzéseket, napközis jellegű nyári táborokat szerveztek. Ünnepélyesen nyílt meg Erdei Tibornak köszönhetően a békéscsaba-fényesi aikidódojo. Úgy tűnt, hogy lassan vissza lehet térni a régi kerékvágásba.

Ősszel a nádudvari kick-box versenyen a megyei klubok jelentős része és a szigetszentmiklósi nemzetközi, valamint a bátaszéki WKF-versenyen a szarvasiak vettek részt eredményesen. Az őszi, novemberi szigorúbb lezárás még nehezebb helyzetbe hozta a klubokat, hiszen a művelődési házak is bezártak, s nagyon nehéz volt az edzésmunkát megoldani. Az időjárás a lehűlés miatt egyre nehezebbé tette a szabadtéri edzéseket is. Több klub nem tudott alkalmazkodni a nehéz helyzethez, emiatt leállt.