Negyvenöt percig tartották magukat

Győzött a Tatabánya az Orosháza ellen.

Grundfos Tatabánya KC–Orosházi FKSE-Linamar 23–17 (12–12)

Kézilabda NB I.-es férfi mérkőzés. Tatabánya, 800 néző. V.: Bujdosó, Horváth V. Tatabánya: Borbély – Hornyák 1, Vranjes 1, Győri 4, Komogorov 3 (2), Bozsovics 4, Ernei 2. Cs.: Bartucz (kapus), Ilyés, Sipos, Szász 5, Vranjes 1, Borzas 3, Dénes. Vezetőedző: Vladan Matics. Orosháza: Busa – Pásztor M., Szlavuljica 3, Mrsulja 6, Döme 2, Ordzsokinidze 3, Ambrus. Cs.: Hejreczki (kapus), Bujnenkó, Zubai, Németh L. 3 (3), Kancel. Vezetőedző: Ratko Djurkovics.

Kiállítások: 4, ill. 10 perc+Kancel Ottó a 32. percben kizárva. Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3.

Az eredmény alakulása. 3. p.: 0–2. 9. p.: 4–3. 20. p.: 8–8. 25. p.: 10–8. 29. p.: 11–12. 40. p.: 16–12. 42. p.: 16–14. 52. p.: 21–16.

Jól kezdett az Orosháza, Szlavuljica és Döme találatával vezetett a csapat. Az ukrán Buinenko és Lele Ákos is hiányzott a kezdőhatosból, de a két kulcsember nélkül is boldogult az OFKSE. Jól küzdött a csapat, a 14. percben a két szerb, Mrsulja és Szlavuljica is 2-2 gólnál tartott. Hol az egyik, hol a másik oldalon volt az előny. A hazaiak kapujában Borbély Ádám válogatottszinten védett, igaz náluk is akadt rontás az orosházi kapu előtt. Többet várt csapatától Vladan Matics, a Tatabánya edzője, aki a 21. percben időt kért. Innentől kezdve lábra kapott az esélyesebb házigazda és a meccs során először vitt két góllal. Jöhetett Djurkovics edző időkérése. Jó érzékkel tette, mert tanítványai egy 3–0-s sorozattal fordítottak, de Szász gólja mégis azt jelentette, hogy döntetlennel mehetnek pihenőre a csapatok.

Gyorsan kiesett az orosházi védelem egyik alappillére, Kancel Ottó a 32. percben megkapta 3. kisbüntetését, ami kizárást vont maga után. Ez megzavarta a vendégeket, és bár Bozovicsék is nagy hibaszázalékkal játszottak, apró lépésekkel, 4 gólos előnyt harcoltak ki. Az orosháziak csak a 41. percben lőtték az első találatukat a 2. felvonásban. A maratoni hosszúsági orosházi gólcsend ellenére is sokáig maradt Németh Lászlóéknak esélye a pontszerzésre, hiszen a Matics-legénység képtelen volt ellépni ellenfelétől.

A Tatabánya győzelme akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a vendégek sorra puskázták el lehetőségeiket, 13 percig képtelenek voltak bevenni a hazaiak kapuját. Ratko Djurkovics az 55. percben 16–21-nél időt kért, de innen már nem volt visszaút, ha nem is könnyen, de a Tatabánya érvényesítette a papírformát.

Ratko Djurkovics: – Az első félidőben nagyon jól játszottunk, a másodikban viszont visszaesett a támadójátékunk. Ezt a mérkőzést valamilyen formában felkészülésnek szántuk a későbbi fontos összecsapásokra.