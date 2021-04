Negyvenöt percig jól tartotta magát az Orosháza

Kikapott az Orosházi FKSE-Linamar a Veszprémi KKft. csapatától.

Veszprémi KKft.–Orosházi FKSE-Linamar 28–22 (12–12)

NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés. Veszprém, zárt kapuk mögött. V.: Bíró, Kiss O. Veszprémi KKft.: Borbély – Bugyáki, Kristóf M. 1, Fazekas G. 9, Vajda H. 4, Szmetán P. 2, Hári 7. Cs.: Éles B. 1, Tóth A., Szakály, Somogyi B. 3, Szeitl L. 1. Vezetőedző: Tombor Csaba. Orosháza: Özmusul – Bella 2, Tóth K. 7, Peskov 1, Pásztor M. 3 (1), Ushal 1, Döme 3. Cs.: Kancel, Molnár G., Lászlai 4, Sakic 1, Arnóczki, Szabó M. Vezetőedző: Ratko Djurkovics. Kiállítások: 4, ill. 2 perc+Peskov a 42. percben azonnali pirossal kizárva. Hétméteresek: 2/0, ill. 1/1.

Az eredmény alakulása. 12. p.: 4–5. 15. p.: 7–5. 19. p.: 8–7. 24. p.: 10–10. 35. p.: 16–14. 44. p.: 21–17. 51. p.: 24–19. 56. p.: 27–21.

Ahogyan arra számítani lehetett, a veszprémi fiatalok kezdték aktívabban a találkozót, amit Fazekas Gergő és Vajda Huba találatai nyitott meg. Özmusul két védést is bemutatott, a társak pedig kihasználták a ziccereket. Alekszej Peskov, majd Döme Szabolcs is eredményes volt, ennek köszönhetően a 12. percben rövid időre átvette a vezetést az Orosháza. Ezután többször is belehibáztak a veszprémi kapunál, amit gyors indítások után gólokkal büntettek a fiatal veszprémi villámemberek. A vendégek tartották a lépést Élesékkel, akiket szigorú védekezéssel igyekeztek távol tartani a kapujuktól. A Orosháza török kapusa többször bosszankodott amiatt, hogy hiába védett, a kipattanó mindig a veszprémieké lett és akkor már persze, hogy nem hibáztak. Ekkor még ez is belefért, mert Pásztorék bátran és hatékonyan játszottak, s amikor Tóth Károly szép lövéssel kiegyenlített, Tombor Csaba, a bakonyiak vezetőedzője elégedetlenségét is kifejezve időt kért. Hat percig képtelenek voltak bevenni Özmusul kapuját, miközben Lászlai találatával a mérkőzés során másodszor az OFKSE-nél volt az előny. Éles Benedek még büntetőből sem tudott betalálni, de ahelyett hogy növelte volna előnyét az Orosháza, Tóth rontott, a gyors Fazekas Gergő, az egykori válogatott veszprémi ász, Fazekas Nándor fia kiegyenlített. Negyvenöt másodperccel a félidő végét jelző dudaszó előtt Ratko Djurkovics is kikérte az idejét. A helyzetek itt is ott is kimaradtak, így döntetlen állásnál mehettek szusszanni a csapatok.

A második félidőt nagy harci kedvvel kezdte a „kis” Veszprém, a már addig is a mezőny legeredményesebb játékosa, Fazekas Gergő szórta meg alaposan a vendégek kapuját. Nem roppant össze az Orosháza, nem engedte el ellenfelét, s ha jobban használja ki a helyzeteit, akkor ismét fordíthatott volna. A 42. percben azonban megkapta a már-már menetrendszerű piros lapot az Orosháza (pedig addig még kisbüntetése sem volt a csapatnak), amikor a kapura lövő Éles Benedeket Peskov meglökte, a veszprémit le kellett támogatni a pályáról. A kiállítás megfogta a zöld-sárga mezeseket, Szmetán találatával a 43. percben először mutatott háromgólos veszprémi vezetést az eredményjelző. Időt is kért a Békés megyei együttes edzője, kétségtelen, kritikus időszakot élt meg csapata. Mínusz ötről már nem igazán tudott visszakapaszkodni a rövidebb kispaddal rendelkező, Németh Lászlót és Lele Ákost is nélkülöző OFKSE. A hajrához közeledve a veszprémiek addig is remeklő kapusa, Borbély Ádám teljesítménye még inkább feljavult, nem kis támogatást adva társainak. Túlságosan nem tudott elhúzni a hazai együttes, mert a vendégek védekezése sem volt rossz. Hiába lőtte sorban a gólokat Tóth Károly, a különbség túl nagy volt ahhoz, hogy csapata ledolgozza a hátrányát.

Az orosháziak a hazai mérkőzéshez képest megúszták kisebb arányú vereséggel (februárban 8 góllal nyert a Veszprém), talán ez és helyenkénti jó játék vigasztalhatja csapatukat.

Ratko Djurkovics: – Ennyi technikai hiba mellett nem lehet mérkőzést nyerni. Az első félidőben jól játszottunk, de azután nem tudtuk a csurgói játékot hozni. A kinti lövések hiányoztak.

