Négyszáz vendégjegyet adnak el a debreceni Előre-meccsre

Vasárnap a DVSC otthonában lép pályára az Előre együttese. A debreceni mérkőzésre a jegyértékesítést korlátozták, az erről szóló információkat a hajdúvárosi klub a honlapján tette közzé.

Eldőlt, miként és hová lehet jegyet venni a vasárnapi Loki-Békéscsaba rangadóra. Szerdától új szabályok léptek érvénybe a sportrendezvényeken, így a DVSC mérkőzésein is. A járványügyi helyzet miatt szigorú előírások mellett lehet csak labdarúgó-mérkőzést rendezni – olvasható a DVSC honlapján.

A vasárnapi találkozóra VIP-jegy értékesítés nincs, csak a bérletesek léphetnek be. Az eladható jegyek száma a debreceni szurkolók számára 1237 darab, emellett lesz még 430 db vendégjegy is (D3, D4-es szektor), minden szabály a vendégdrukkerekre is érvényes.

