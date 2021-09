Negyedszázada mászták meg a Mont Blanc-t

Negyedszázada, 1996 augusztusában hat békéscsabai sportember megmászta Európa legmagasabb csúcsát, a 4807 méter magas Mont Blanc-t. A két főszervező, dr. Jakucs László és Szarvas Mátyás emlékezik a huszonöt évvel ezelőtt történtekre.

1990. október 6. Szanazug. Ezen a napon alakult meg Békés megye legszebb erdőtisztásán a Körösök Völgye Turista Egyesület (KVTE), amely tavaly ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját.

1995 decembere, Békéscsaba, Diáktanya. Ekkor írta alá Szarvas Mátyás, a KVTE első elnöke, és Meszlényi György, a Meszlényi és Társa Bt. Renault Márkakereskedés vezetője azt a támogatói megállapodást, amely Európa teteje, a Mont Blanc lábaihoz „repítette” kilenc, a kalandokra nyitott békéscsabai fiatal hegymászó felszerelésekkel megrakott két autóját Európa legmagasabb csúcsának a megmászásához.

A történet 1995 őszén kezdődött, amikor a KVTE útjára indította a Békés Megyei Olimpiai Ötpróba Akciómozgalmat. Ennek nyitányaként Szarvas Mátyás már nem első alkalommal futotta körbe Békés megyét, több ezer fiatalt bekapcsolva a futásba, majd sikeresen lezajlott az akciómozgalom öt próbája. Zárásként az egyesület tagjai egy valóban emlékezetes teljesítményre készültek a 4807 méter magas Mont Blanc megmászására. Mivel hegymászó tapasztalata ekkor még nem volt a KVTE tagjainak, hatalmas segítséget jelentett, hogy megismerkedtek a magas hegyekben akkor már jártas, és a Mont Blanc-t korábban megmászó békéscsabai fogorvossal, dr. Jakucs Lászlóval. Laci mind a felkészülés, mind a mászás idején rengeteg segítséget nyújtott az expedíció tagjainak, nem beszélve arról, hogy az akkori békéscsabai Ifjúsági Ház nagytermében bemutatott, az expedícióról készült teljes filmet is ő forgatta. A mászásnak és a filmnek is nagyon komoly visszhangja és sikere volt, hiszen a termet a telt házra való tekintettel pótszékezni kellett, az expedíció tagjai pedig teljesítményükért megkapták a Békés megye Testkultúrájáért egyéni, és a Békéscsaba Sportjáért kollektív elismerést is.

Az expedíció ma már történelem, mint a Békés megyei, békéscsabai hegymászás alapköve. Ezzel együtt egy ilyen expedíción mindig történnek érdekességek. Erről kérdeztük a vállalkozás két vezetőjét.

– A sok emlékezetes pillanat közül egyet emelnék ki. Tudni kell, hogy 1996 nyarát a Mont Blanc „fekete napjai” közé sorolják. Ezen a nyáron tizenhárom alpinista (köztük egy magyar hegymászónő is) életét vesztette vélhetően azonos ok miatt: a tartós meleg teljesen fellazította a négyezer méteres magasság feletti havat, amire viszont a lehulló ónos eső tükörsima jégpáncélként fagyott rá. Ezzel a háttérrel vágtunk neki 1996 augusztusában a csúcs megmászásának, és sajnos a kritikus pillanatok minket sem kerültek el. Háromezer-nyolcszáz méter magasságban, a du Gouter menedékházhoz kapaszkodva veszélyes kőomlásba kerültünk, nem sokon múlt, hogy komolyabb baj történjen, de végül szerencsésen felértünk a csúcstámadás előtti utolsó éjszakai szálláshelyünkre – emlékezett vissza a negyedszázada történtekre Szarvas Mátyás.

Dr. Jakucs László így beszélt az expedícióról.

– Édesapámtól örököltem a természet szeretetét, aki geológus professzor volt. Én jóval korábban az expedíció előtt tizenöt évvel kezdtem a hegymászást, és őszintén mondhatom, hogy az Alpok szerelmese voltam, és maradtam. A Monte Rosa megmászása után váltottam, áttértem a siklóernyőzésre, és bejártam szinte fél Európát. Ehhez a sportághoz is az vezetett, hogy szeretem a természetet, és így minél több időt tölthettem a friss levegőn. Tizenkilenc évig űztem a siklóernyőzést, ám néhány éve abbahagytam. A hegyek iránti vágyam azonban megmaradt. A lányommal Ausztriában több, háromezer méter közeli hegycsúcsot is megmásztam, és szívesen megyek Erdélybe, a Bihar-hegységbe is. A sportolást nem hagytam abba, ma is rendszeresen járok teniszezni, és kerékpározom is.

A történeti hűség kedvéért a Mont Blanc-expedíció tagjai voltak: dr. Jakucs László, dr. Jakucsné Csikász Györgyi, Torda Lajos, Vidovenyecz Zsolt, Túróczy József, Giricz Dániel, Bánszki Attila, Tolnai László és Szarvas Mátyás.

Ha egy üzlet beindul… Az expedíció néhány tagja két évvel később egy nagyon nehéz mászással sikeresen meghódította Európa második legmagasabb csúcsát, a 4634 méter magas Monte Rosa-t.