Négy aranyat hoztak haza a Békés megyei lányok

A pénteki utolsó előtti versenynapon számos döntőt rendeztek Győrben, az Audi Arénában, a Gyermek, Kadet és Junior Kick-box Európa-bajnokságon. Ennek megfelelően nagyon nagy izgalom, feszültség, óriási szurkolás és remek hangulat volt jelen a csarnokban.

A számos magyar döntős között ott találhattuk a Békés Megyei Harcművész Szövetség klubjainak a válogatottjait is. Öten kerültek be a pénteki, első napi döntők programjába, s közülük négyen a Békéscsabai Lakótelepi SE point-fightingosai voltak. Edzőjük Debreczeni Dezső, annak ellenére, hogy három lány Európa-bajnoki címet szerzett, nem volt elégedett.

– A célom az volt, hogy mind a négy döntőt nyerjük meg. Úgy is kezdődött, mind a három lány nagyon szépen küzdött, maradéktalanul betartották az utasításokat, és magabiztosan hozták a szép eredményt. Az utolsó döntőt a nem teljesen egészséges Viczián Roland vívta Zajácz Bencével. Jól ismerik egymást, a magyar bajnoki döntőt is ők vívták. Úgy éreztem, hogy a bírók nem nekünk kedveztek, a különbség nem reális. Majd elemezzük a mérkőzést, és a többiek teljesítményét is. Jó pár érmet szereztünk, de én még többet vártam. Nem volt szerencsés a sorsolásunk sem, nyolcan a későbbi győztessel kezdtek. Még a szombati csapat mérkőzésen is jól szerepelhetünk.

– Az biztos, hogy evés közben jön meg az étvágy, s az igazi edző sohasem elégedett, mindig keresi a további előrelépés lehetőségeit, a meglévő hibák javítását.

A kadett lányoknál 28 kg-osok fináléjában a csabai Kozmann Mónika nyert az újkígyósi Bánfi Boglárka ellen, aki a fővárosi Halker-Király Team színeiben versenyez.

A nap utolsó döntőjén a battonyai Mezei Nikolett előtt nem csak az Európa-bajnoki cím megszerzése lebegett, hanem, hogy revansot vegyen az őt a light-contact-ban legyőző olasz lányon. Edzője, Rádai Roland így látta a küzdelmet: – Ugyanaz a lány volt Niki ellenfele, mint akitől kikapott light-contact-ban, ez látszott a visszafogott első meneten. A második menet közepén

megfordítottuk a mérkőzést, és a sok, befejező combrúgásnak köszönhetően, és annak, hogy nem hagytuk kontrázni, szoros mérkőzésen nyertünk.

Battonyai győzelemmel végződött tehát a nap egyik legnagyobb rangadója. Az biztos, hogy Mezei Nikolett és Sveva Scandurra nem utolsó mérkőzését vívta, a jövőben megmaradnak egymás nagy ellenfelének. Az első napi döntő tehát négy aranyérmet, és egy ezüstöt hozott a Békés megyeieknek. Az utolsó napon női nehézsúlyban Halász Enikő döntőzik, s a csapatversenyben is esélyesek a megyei versenyzők.

A pénteki mérkőzések. Point-fighting szabályrendszer. Juniorok. 69 kg: Viczián Roland–Zajácz Bence 14:20 döntő.

Gyermek korosztály. 30 kg: Fördös Jázmin–Zoe Hicks (Íroroszág) 6:0 döntő.

Kadett 1 (serdülő) korosztály. 28 kg: Kozmann Mónika–Bánfi Boglárka 10:0 döntő.

Kadett 2 (ifjúsági) korosztály. 32 kg: Petró Lili–Andrea Ilieva (Bulgária) 8:3 döntő.

Kick-light szabályrendszer. Juniorok. 65 kg: Mezei Nikolett– Sveva Scandurra (Olaszország) 2:1 döntő.