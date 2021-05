Nagyot harcolt az Előre NKSE, megverte az Érd csapatát

Győzött az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE az Érd NK csapatával szemben.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely szerint nem a valóság, hanem a megrendelő szempontja a fontos

EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE–Érd NK 30–26 (15–12)

NB I.-es női mérkőzés. Békéscsaba, 350 néző. V.: Andorka, Hucker R. Békéscsaba: MISTINA – ANDRÓCZKI 5, Török F. 2, KUKELY A. 8 (1), Radojevics 4 (1), J. Agbaba 2, Szabó P. 1. Cs.: Szabó D., Csizmadia (kapusok), KUKELY K. 2, GIRICZ 2, Petika, Mitrovics 4, Iván. Vezetőedző: Vida Gergő. Érd NK: Györkös – FEKETE 3, KISS-WALFISCH 8 (2), Szabó K. 3, Horváth D.. Király 1, Sztankovics 3. Cs.: Győrffy (kapus) MÓD 4, Abilda 4, Paróczy, Kóka. Vezetőedző: Horváth Roland.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 7/3.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–2. 9. p: 4–5. 15. p: 5–8. 20. p: 7–11. 27. p: 12–12. 34. p: 18–15. 40. p: 21–17. 45.p: 23–20. 53. p: 27–25. 55. p: 29–26.

Bár az érdi együttes legutóbbi mérkőzésén (némi meglepetésre) vereséget szenvedett az Előre NKSE egyik legnagyobb riválisától, a Boglári Akadémiától, az eredmények alakulása miatt Horváth Roland (egykori csabai edző) együttesének már nem kell aggódnia: az érdi gárda a következő szezonban is biztosan az élvonalban szerepel. A Békéscsaba számára ugyanakkor létkérdés volt a két bajnoki pont megszerzése, hogy az utolsó három fordulóhoz érkezve egyáltalán legyen esélye az NB I.-es tagság meghosszabbítására. Vida Gergő, a hazaiak mestere a találkozót megelőzően azt ígérte, hogy a lányok harcolni fognak a végsőkig. A nézők nem is láttak mást: a lilák a kezdetektől óriási lelkesedéssel játszottak, keményen védekeztek. Támadásban viszont igen bizonytalanok voltak, kapkodtak, sokat hibáztak. Ezt pedig a jó játékerőt képviselő vendégegyüttes igen jó százalékban kihasználta. Elsősorban a volt (és a következő idénytől újra) csabai Kiss-Walfisch volt elemében. 15 perc elteltével Vida mester időt kért, próbálta megnyugtatni tanítványait. A Csaba védekezése tovább javult, így többször is gyors lerohanásra nyílt alkalom. Ha jobb százalékban használják ki ezeket a lehetőségeket, már sokkal korábban átvehették volna a vezetést. Fordulás után ott folytatták a csabaiak a védekezésüket, ahol az első félidőben abbahagyták. Ám az érdiek jobban figyeltek a kontrákra Az Előre bizonyította: felállt fal ellen is hatékony. Tartotta előnyét, olykor növelte is. Úgy tűnt azonban, a második játékrész közepére elfáradtak kissé a hazaiak. Elsősorban fejben. Néhány remek védés és a közönség biztatása sokat segített ezekben a nehéz pillanatokban. Az utolsó tíz percre kétgólos hazai vezetéssel fordultak a csapatok. Óriási volt a küzdelem. A Pest megyeiek nem adták olcsón a bőrüket. Kőkeményen védekeztek, s gólra éhesen támadtak. A közönség biztatása mellett remek kapusteljesítményekkel azonban tudta tartani két-három gólos előnyét az Előre NKSE. Harcoltak a csabai lányok! Végig az egész mérkőzés során. S ha akadtak is hullámvölgyek a teljesítményükben, a szívük, a lelkesedésük, a drukkerek biztatása átlendítette őket a nehéz pillanatokon is. Megérdemelt, nagy siker volt – jogos volt a meccs végén a drukkerek vastapsa!

A bajnokságból három forduló van még hátra. Legközelebb az egyik nagy rivális, a Szombathelyi KKA vendégeként lép pályára a Csaba. Ha úgy játszik, mint a mai napon: nem lehetetlen ott sem az újabb „életmentő” győzelem.

Vida Gergő: – Már a mérkőzés előtt elmondtam: javulnunk kell a helyzetkihasználásban és a kapusteljesítményben. Megtörtént. Mindkettőben az Érd fölé tudtunk kerekedni. Az első félidő hajrájában döntő volt, hogy Szabó Dóri megfogott két hetest, a kontrákból pedig betaláltunk. Fordulás után tartani tudtuk az előnyünket. A mai győzelem a szív diadala volt. Kár, hogy nem most kezdődik a bajnokság. Harcolunk tovább!

Horváth Roland: – A Békéscsabának létkérdés volt a mai győzelem, ez jól érzékelhető volt a hozzáállásán. Mi pedig már bebiztosítottuk a bentmaradásunkat, túlságosan megnyugodtunk, s ez néhány játékosom mai teljesítményén meg is látszott.

Szigeti Csaba