Nagyon hiányozhat még az elveszített egy pont

Ötgólos előnyt adott el az Előre.

EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE–Szent István SE 34–34 (17–14)

Kézilabda NB I.-es női mérkőzés. Békéscsaba, 900 néző. V.: Altmár, Horváth M. Békéscsaba: Balog J. – Kovács A. 4, VUKAJLOVICS 7, BARJÁN 4, Agbaba 5, KOPECZ 11 (5), Mézes 1. Cs.: Horvát D., Csizmadia (kapusok), Bottó 1, Kukely K., Dombi K., Marincsák 1 (1). Vezetőedző: Horváth Roland. Szent István: Gercsó – Horváth G. 5, Monori, Tobak 3, Scheffer 4, ARON 6, Stranigg 1. Cs.: Mátéfi (kapus), SZERZŐ 7 (4), VARJÚ 5, Albert, Lyngby 1, Balog B. 2. Edző: Vojkovics Gyula.

Kiálítások: 8, ill. 4 perc. Hétméteresek: 7/6, ill. 4/4.

Az eredmény alakulása. 6. p.: 4–2. 11. p.: 6–4. 15. p.: 8–7. 21. p.: 11–11. 29. p.: 17–14. 39. p.: 23–18. 43. p.: 27–22. 47. p.: 27–25. 50. p.: 29–26. 59. p.: 33–33.

A Békéscsaba 2, az újonc Szent István SE 1 ponttal rendelkezett a mérkőzés előtt, nem is kell magyarázni, hogy milyen fontos találkozó előtt állt mindkét gárda.

Az 5. percig fej-fej mellett haladtak a csapatok, mígnem Barján Bianka és Kovács Anett góljával két gólos előny birtokába került az Előre. Ha nincsenek a labdaeladások és egy kihagyott hétméteres, akkor ez az előny lehetett volna nagyobb is. A 11. percben időt kért Vojkovics Gyula, a fővárosiak trénere, igaz csapatára sok panasza nem lehetett, mert küzdött rendesen és tapadt vendéglátójára. Hiába dobott Kopecz Barbara emberlőnyben gólt, ha a túloldalon nem sikerült kivédekezni a Szent István SE támadásait.

Nem volt felhőtlenül elégedett csapata játékával Horváth Roland sem, aki a 21. percben 11–10-es állásnál magához hívatta játékosait. Szorosan alakult a mérkőzés a félidő hátralévő perceiben is, végig a Békéscsaba vezetett, de először csak a félidő legvégén volt három gólos különbség a két gárda között.

Két eredményes hetesgóllal indította a 2. felvonást a Szent István SE és ismét nyomába szegődött a lila-fehéreknek. Gyorsan visszaállt azonban a rend és a korábbi különbség is, ehhez persze kellett az is, hogy szigorodjon a hazaiak védekezése, és hogy egyre többször hibázzanak bele a támadásokba a vendégek. Indításokból egyre többször tudott eredményes lenni a Békéscsaba. A 39. percben 23–18-as állásnál már kénytelen volt időt kérni a SZISE edzője. Így tett a 45. percben Horváth Roland is, aki a szaporodó hibák miatt élt ezzel a lehetőséggel.

A vendégek korántsem adták fel, és pillanatok alatt képesek voltak a felzárkózásra. A mérkőzés háromnegyedénél kezdett fáradni az Előre, emellett a vendégek áttértek a a hét a hat elleni játékra, ami igencsak bejött nekik. Nagy gólpárbajt vívott egymással a két csapat, a látogatók három és fél perccel a vége előtt már csak egy gólos távolságra voltak a csabaiaktól. Az utolsó másfél percben kétszer is kiegyenlített a SZISE, a Csaba támadhatott a győzelemért, de kimaradt a helyzet.

A döntetlennel inkább a vendégek lehetnek elégedettebbek, a csabaiak rendkívül fontos pontot veszítettek, ami még nagyon hiányozhat a végelszámolásnál.

Horváth Roland: – Igazából védekezni kellett volna. Nagy baj nálunk, hogy akad még mindig olyan, aki nem fogja fel ennek súlyosságát. Elküldhetném, de akkor még kevesebben lennénk. Ennél csak százszor nehezebb mérkőzések lesznek.

Vojkovics Gyula: – A hét–hat elleni játékra nem készültünk egy percet sem, de most bejött. A védekezésünk és a kapusteljesítményeink nagyon gyenge volt. Az első félidőben többet hibáztunk, a másodikban kevesebbet. A döntetlennel igazából egyik csapat sem lehet feltétlenül elégedett.