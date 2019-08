Nagy volt a harc az érmekért a nagyobbak legnagyobb hazai viadalán

Egy héttel az alsóbb korosztályok után a serdülők, ifjúságiak és U23-as korú kajak-kenusok küzdöttek a bajnoki címekért a sukorói versenypályán. A klasszikus 200, 500 és 1000 méteres számokban rendkívül nagy volt a konkurenciaharc az érmekért, ennek ellenére jutott belőlük Békés megyébe is néhány darab.

Különösen a KSI-Gyomaendrőd ifjú kiválósága, Fodor Napsugár volt aktív, aki az első éves serdülő lányok között Sági Alizzal az 1000, és 2000 méterest párost is megnyerte. Tóth Diánával egy hajóban ezüstérmes lett 500 méteren, míg az ezer egyeseknél harmadik helyen siklott célba, így Kovács Gábor és Kovácsné Kozma Diána legeredményesebb tanítványa lett a bajnokságon, ezzel kiharcolta az őszi Olimpiai Reménységek Versenyén való részvételt.

Jutott aranyérem Szarvasra is. Az egyetlen bajnoki cím Nyerges Áron nevéhez fűződik, aki válogatottbeli társával, Majoros Mátyással az ifik 1000 m-es párosát nyerte meg, félkilométeren pedig ez a duó másodikként haladt át a célvonalon. A szarvasi egyesület másik válogatottjának, Opavszky Márknak is összejött két egyéni ezüst, valamint Nyerges Áronnal összeülve egy bronzmedál is.

Bár érmet nem szereztek, de eredményes ob-t zártak a gyomaendrődi Körös kajak SE versenyzői is. Három fiatal – Hermeczi Richárd, Fehér Dávid és Nagy Ágoston – bekerült a válogatott keretbe, és mellettük még Varjú Marcell, Fekécs Hanna, Nagy Dominik, Gellai Gergő kiérdemelte a régiós válogatottságot, így jutalomképpen részt vesznek egy vízitúrán, melynek célállomása a szegedi világbajnokság.

Békés megyei érmesek

U23. K-1 1000 m: 3. Törköly Zoltán (Szarvas). Ifjúsági férfi. K-1 200 m: 2. Opavszky Márk (Szarvas). K-2 200 m: 3. Opavszky Márk, Nyerges Áron (Szarvas). K-2 1000 m: 1. Majoros Mátyás, Nyerges Áron (Lágymányos, Szarvas, edzők: Bauer Gyula, Nyerges Attila). K-1 500 m: 2. Opavszky Márk. K-2 500 m: 2. Majoros Mátyás, Nyerges Áron. Serdülő fiú. K-4 500 m, U15-U16: 3. Békés (Szilágyi-Csuta Máté, Mester Nándor Róbert, Bohus Tamás, Pardi-Kis László). K-1 3×200 m váltó, II. döntő: 3. Szilágyi-Csuta Máté, Mester Nándor Róbert, Pardi-Kis László (Békés).

Serdülő leány. K-1 1000 m, U15: 3. Fodor Napsugár (KSI-Gyomaendrőd). K-2 1000 m, U15: 1. Fodor Napsugár, Sági Alíz (KSI-Gyomaendrőd, edzők: Kovács Gábor László, Kovácsné Kozma Diána). K-2 500 m, U15: 2. Fodor Napsugár, Tóth Diána (KSI-Gyomaendrőd). K-1 2000 m, U15-U16 (zebra szerint): 3. Provosinszki Noémi (Békés). K-2 2000 m, U15: 1. Fodor Napsugár, Sági Alíz edzők: Kovács Gábor László, Kovácsné Kozma Diána).