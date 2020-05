Nagy ürességet éreznek a szarvasiak

Mint ismert, a Magyar Labdarúgó Szövetség csak a férfi NB I.-es, illetve a női élvonalban a Bajnokok Ligája-induláshoz szükséges találkozókat, valamint a férfi Magyar Kupa elődöntőit, illetve fináléját rendezi meg, minden további országos és megyei bajnokság, kupa és grassroots tornát befejezettnek tekintenek.

A megyei I. osztályú bajnoki táblázatok jelenlegi állapota a záró táblázat, a bajnokságoknak nincs hivatalos végeredménye, így nem lesznek bajnokok, érmesek, végeredmény alapján feljutók és kiesők sem. A záró táblázatok első helyén álló csapatok (összesen húsz) lesznek jogosultak a 2020–21-es idényben az NB III-as bajnokságba nevezni. A 2020–21-es idényben a megyei I. osztályú bajnokságokra a 2019–20-as megyei egyes bajnokságokban részt vett csapatok (kivéve a fentiek alapján más osztályban induló csapatokat), valamint az NB III-ból kikerült csapatok nevezhetnek.

A hogyan továbbról, az esetleges átszervezésekről Szpisják Zsolt, az MLSZ Békés megyei igazgatója röviden így beszélt:

– Az igazgatóság tárgyalásokat folytat arról, hogy a megyei első osztály 2020–21-es szezonjában tizenkét-tizennégy csapat indulhasson, ehhez keressük meg a szükséges jogi kereteket. Bízunk minden klub partnerségében – mondta az igazgató.

A megyei I. osztályban szereplő Szarvasi FC egyike volt a feljutásra esélyes csapatoknak. Nem titkolják, csalódottak a döntés miatt, hiszen szerették volna, ha a pályán dőlnek el az érdemi kérdések.

– Ahogy teltek-múltak a hetek, úgy vált egyre valószínűbbé, hogy ebben a szezonban már nem lesznek további mérkőzések – jegyezte meg ifj. Somogyi János, a Szarvasi FC fiatal edzője. – Rengeteg munkát fektettünk be annak érdekében, hogy elérjük céljainkat, a szezon előtt nem titkoltan az NB III-ba jutást céloztuk meg. Nagy ürességet érzünk, hiszen bár hat pont volt a lemaradásunk az első Körösladánnyal szemben és csak rosszabb gólkülönbségünk miatt szorultunk a Békéscsaba mögé a 3. helyre, ám mindkét csapat ellen játszottunk volna még két-két találkozót, és úgy gondoljuk, hogy a saját kezünkben volt a sorsunk. Ami különösen fájó, hogy nem játszhatjuk le a Salgótarján elleni Amatőr Kupa-döntőt sem, pedig oda abban a Magyar Kupában szereztünk jogosultságot, melynek elődöntőit és fináléját megrendezik.

Ifj. Somogyi hozzátette, nem tudják még, hogy az önkormányzat és az eddigi támogatók milyen segítséget adnak majd a Szarvasi FC-nek, vélhetően kisebb összegből kell gazdálkodniuk, de arra készülnek, hogy minden játékost megtartanak. Erős kerettel akarnak majd nekivágni az új bajnokságnak.

Kedvező helyzetben volt a megyei II. osztály B csoportjában a Gyomaendrődi FC is, amely csak rosszabb győzelmi mutatója miatt szorult le az első helyről.

– A döntés ellen nem tudunk semmit tenni – mondta Kocsis Zsolt, a GYFC edzője. – Szerettük volna megnyerni a bajnokságot, amire meg is volt minden esélyünk, de abban biztos vagyok, hogy a kettő közül valamelyik feljutó helyet megszereztük volna. A vezetőséggel és a játékosokkal is egyetértettünk abban, hogy ha minimum tizennégy csapatosra fel tudják duzzasztani a megyei első osztályt, akkor megpróbáljuk a részvételt még akkor is, ha a kiesés ellen kell küzdenünk. Ha marad a jelenlegi nyolcas létszám, akkor nincs értelme a magasabb osztályban való szereplésnek. Ha a többi együttesnél is azt látnák, hogy mellettük még legalább nyolc-tíz hasonló képességű csapat szerepel a pontvadászatban, úgy látnák értelmét a megmérettetésnek.

Kocsis Zsolt elárulta, kedden tizenhárom játékos részvételével megtartották az első közös tréninget.

– Ketté osztottuk a nagypályát, és mindkét térfélen egyszerre kis létszámban edzettünk úgy, hogy a játékosok negyven percenként váltották egymást. Heti szinten három edzést tervezünk. Nem az tréningek intenzitása a lényeg, hanem, hogy a csupa fiatalból álló csapatunk tagjait összetartsuk – fűzte hozzá Kocsis Zsolt.