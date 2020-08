Nagy csatában kapott ki a Békés

Sorra teszteli a csoporttársakat a békési NB I. B-s férfi kézilabdacsapat, amely az ötödik nyári felkészülési mérkőzésén Hatvanban lépett pályára pénteken este. A vendégek a hosszú út után álmosabban kezdtek, de azután már elfogadhatóan teljesítettek, így a remekül megerősített hazaiak csak az utolsó pillanatokban tudták bebiztosítani győzelmüket.

Hatvani KSZSE–Optimum Solar-Békési FKC 26–24 (13–10)

Felkészülési férfi kézilabda-mérkőzés, Hatvan. V.: Bába, Horváth P. Békés: Pajkó – Osgyán 2, Haszilló 1, Varsandán Á. 1, Székely 2, Oláh G., Szász 6 (3). Cs.: Takács (kapus), Dénes 2, Kecskés 1, Csuzi 1, Mezei 4, Árpási 2, Gál 1, Kiss R. 1, Kohlrusz 2. Edző: Papp Bálint. A Hatvan legjobb dobói: Herczeg 7 (3), Papp B. 5.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 4/3.

A találkozó elején villámrajtot vett a hazai csapat, a vendégek támadójátéka akadozott, az elszórt labdáit gyors indításgólokkal büntette a házigazda. A félidő második felében már eredményesebb játékot mutattak a békésiek, de így is stabil helyi vezetéssel tértek pihenőre a játékosok.

A második félidő elején is hasonló mederben folytatódott a játék, szorosan alakult az eredmény, de rendre a hazaiak vezettek egy-két találattal. Ekkor még a támadásban elkövetett hibák miatt nem sikerült az egyenlítés, az 54. percben viszont ez is megtörtént. Feszült légkörben zajlott a véghajrá, melyben a hevesi gárdának jött ki jobban a lépés.

A békésiek legközelebb augusztus 19-én, szerdán hazai környezetben lépnek pályára, amikor is 18 órás kezdéssel a DEAC érkezik.

Papp Bálint: – A nyáron jelentősen megerősített Hatvan otthonában játszottunk szoros mérkőzést. Kár volt a gyenge kezdésért.