Nagy csatában egygólos csabai vereség született

Az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE szerdán zárt kapuk mögött fogadta az MTK Budapest csapatát.

EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE–MTK Budapest 31–32 (14–16)

Kézilabda NB I.-es női mérkőzés. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Bujdosó M., Horváth V. Békéscsaba: Mistina – Andróczki 2, Iván 1, MITROVICS 6, Agbaba 1, KUKELY A. 4, Szabó P. Cs.: Szabó D., Csizmadia (kapusok), Giricz 4, Török F. 3, RADOJEVICS 10 (2), Bucsi. Vezetőedző: Vida Gergő. MTK Budapest: GYŐRI – Juhász 4, DAKOS 8, Szabados, Budosó-Gerháth 2, Marincsák 4, Pelczéder 2. Cs.:

Sallai 3, PÁL 8, Szekerczés 1, Sári. Vezetőedző: Vlagyimir Golovin.

Kiállítások: 10 perc (Agbaba a 40. percben kizárva), ill. 8 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 5/5.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–3. 11. p.: 5–5. 20. p.: 10–8. 25. p.: 14–11. 33. p.: 14–18. 43. p.: 19–25. 57. p.: 28–32.

Hosszú időn keresztül igazi alsóházi rangadónak számított a két együttes összecsapása. E „körből” az MTK lépett ki, hiszen már a tavalyi szezonban is a tabella első felében foglalt helyet, idén pedig már az európai kupaindulás is elérhető közelségbe került. Ennek megfelelően alaposan bekezdtek a fővárosi kék-fehérek, s villámgyorsan háromgólos előnyre tettek szert. A csabaiak a hátrány ellenére nyugodtak maradtak, s ki is egyenlítettek.

Bár folyamatosan a fővárosiak vezettek, az Előre NKSE „meccsben maradt”, mindig le tudta dolgozni hátrányát. Sőt, a 16. percben a vezetést is megszerezte, a 25. percben pedig már háromgólos előnyt harcolt ki. Jól játszott a Békéscsaba, s lehetett volna nagyobb is a különbség, csakhogy a lilák gyors egymás utánban többször is hibáztak támadásban. A félidő végére így – gyors indítás gólok segítségével – újra magára talált a kék-fehér alakulat. Nemcsak egyenlített, de a meccset megfordítva kétgólos előnyt is kiharcolt.

A második félidőt is jobban kezdték a fővárosiak, tovább növelték előnyüket, és egyre magabiztosabban kézilabdáztak. Bár a lilák nem adták fel egy pillanatra sem, s Andróczki (sérülés miatt) és Agbaba (harmadik kiállítás után piros lap) elveszítését is elviselték, de hogy ötven percig gyakorlatilag nem volt kapusteljesítményük, azt már nehezebben. Csizmadia néhány védése azután visszahozta a felzárkózás lehetőségét. Folyamatosan csökkentette is a különbséget a lila-fehér gárda. Valóban mindent megtettek az Előre NKSE játékosai az egyenlítésért, ez már nem sikerült.

Ha nem is nyújtott kiemelkedő teljesítményt a hazai együttes, az mindenképpen dicséretre méltó, hogy többször is képes volt felállni a padlóról, s az utolsó pilanatig nyílttá tudta tenni a mérkőzést jóval esélyesebb – bár kétségkívül tartalékosan érkező – riválisa ellen. A meccs kulcsmomentuma az első félidő utolsó néhány perce volt, amikor előnyből került kétgólos hátrányba a csapat.

Vida Gergő: – A legszörnyűbb, hogy megint saját magunkat vertük meg. Nem védekezésben, támadásban veszítettünk. Mondom ezt annak ellenére is, hogy 31 gólt szereztünk. Megvolt a lehetőségünk a győzelemre, de az első félidő végén könnyű gólokat kaptunk. Óriási különbség volt a két csapat kapusainak teljesítménye között is. Nem adjuk fel a küzdelmet, megyünk tovább. Lesznek még lehetőségeink a pontszerzésre.

Vlagyimir Golovin: – Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, hiszen rengeteget fejlődött a Békéscsaba. Nem játszottunk jól, sőt a 15. perc környékén, amikor a Csaba megfordította a mérkőzést, úgy tűnt, a csapatom fel is adja. Szerencsére sikerült rendet tenni a fejekben, s még az első félidőben gyors indításgólokkal előnnyel szünetre menni. Sejteni lehetett azt is, hogy a végjátékban dől majd el a találkozó. A lányok mindent megtettek a győzelemért, a csapategységet kell kiemelnem.