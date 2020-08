Nagy csatában döntetlen született Orosházán

Az első hazai pályán lejátszott nyári edzőmérkőzésén van túl az Orosházi NKC NB I B.-s női kézilabdacsapata, amely szerdán az NB II-ben érdekelt Algyővel csapott össze, amelynek soraiban ott szerepelt többek között a kétszeres BL-győztes, Szepesi Ivett, vagy a volt ukrán válogatott jobbátlövő, Olga Nyikolajenko. A döntetlenre végződő találkozó eredménye ennek ismeretében nem számít negatív meglepetésnek.

OXXO Energy Orosházi NKC–FKSE-Algyő 29–29 (15–14)

Felkészülési női-mérkőzés. Orosháza 150 néző. V.: Kovács G., Papp B. Orosháza: Gedó, Cseh (kapusok), Herjeczki-Antal 3 (3), Moharos 3, Szabó 3, Tóth 6 (1), Nemes 1, Kenyeres 4, Maláti 5, Mikula 1, Bíró 1, Horváth 1, Magó, Szöllősi, Ács. Edző: Herbert Gábor. Az Algyő legjobb dobói: Ilyés 11 (4), Ladics 4, Szepesi 4 (1), Csáki 4.

Kiállítások: 6 perc, illetve 6 perc. Hétméteresek: 5/4, illetve 6/4.

Szorosan alakult a találkozó szinte végig, az első félidőben komoly különbség nem alakult ki, de az első negyed órában többnyire orosházi előnyt mutatott az eredményjelző. Cseh Roberta ebben az időszakban jó teljesítményt nyújtott, ahogy a túloldalon Dobó Mónika is. A 20. percben még csak 10–10 volt az állás, ami a szünetig nem is változott jelentősen. Minimális hazai előnnyel vonultak pihenőre a csapatok.

A folytatásban pillanatok alatt két gólt szerzett az ONKC, de az előnyét ugyanilyen gyorsan el is veszítette. A 39. percben 18–21-nél már az Algyő állt jobban, érkezett is Herbert Gábor időkérése. Ebben a szakaszban gyengén védekezett a hazai csapat, és a támadásai is pontatlanok voltak. Az áttörés a 46. perc környékén érkezett el, ekkor a védelem összeállt, támadásban pedig új lendületet hoztak a cserék, és zsinórban négy gólt szerezve, 24–24-re egyenlítettek. A végjáték a múlt hét végi szegedi találkozóhoz hasonlóan most is kiélezett volt, mindkét együttes megnyerhette volna a találkozót, de végül 29–29-es döntetlennel zárult az összecsapás.

Herbert Gábor: – Pozitívumnak tartom, hogy hátrányból felálltunk, és a végén még győzelmi esélyünk is volt, jól küzdött a csapat. A felkészülés elején mondtam, hogy az első öt mérkőzés eredményéből nem kell levonnunk következtetéseket, ezt továbbra is tartom. Az eddig látottak alapján bizakodó vagyok.