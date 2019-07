Nagy a jövés-menés a megyei csapatoknál

Július 1-je óta tart az átigazolási szezon, a megyei klubok vezetői szorgalmasan teszik is a dolgukat, igyekezve megerősíteni alakulatukat.

A Szeghalmi FC már korábban leigazolta a megye egy és a megye kettő Északi csoportja gólkirályát, Sztojka Ádámot és Komlósi Miklóst. A legfrissebb erősítés a kapusposzton történt, a 21 éves Démusz Dominik eddig a Gyulai TFC elsőszámú hálóőre volt.

Szükség is lesz a szolgálataira, hiszen Patka György (38) hazatért Méhkerékre, Baranyi Sándor (24) Nyíregyházán dolgozik, Kapusi Gergely (28) pedig ujjtöréséből gyógyul. Új ember lesz a jobb oldali támadó, füzesgyarmati Urbán Sándor (30) is.

Gyulán Kajári János (28) pótolhatja Démusz Dominikot, aki a megszűnő Kondoros csapatától tér vissza. Hazatér a fürdővárosba Harman József Ákos (32) is, aki eddig Jaminában védett. A fiatal Bojtos András (21) is ismerős lehet Gyulán, hiszen a középpályás korábban a helyi Akadémián nevelkedett, most több éves mezőhegyesi játék után tér vissza a városba.

A 22 éves középpályás, Zsilák Máté után a rutinos hálóőr, Vígh Tamás (35) is Mezőkovácsházán folytatja Mezőhegyesről.

Távozik Kovácsházáról Veres Máté Zoltán (20), aki felsőfokú tanulmányait részesíti előnyben.

Gyomaendrődön is pezseg az élet: Medgyesbodzásról tér vissza a védő Valach Virgil Ticián (19), és hazatér a gólerős csatár, Sebők Martin (21) is, aki eddig a Jaminában futballozott. Hosszabb külföldi munkavállalás után vállal újra szerepet a Hármas-Körös-parti város csapatában a hátvéd Lukács Péter (35), és Dévaványáról igazolt át a kapus, Vastagh Zsolt (30), valamint a védőként is gólerős Furka Zsolt (31). Érzékeny veszteséget jelenthet ugyanakkor Gábor Viktor (27) távozása, akit munkája Szeged környékére szólít.