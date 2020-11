Nadal akadémiáján foghat ütőt a fiatal

Egy Békés megyei tehetség, Mokán István Damján is ott lehet 2021 februárjában a spanyol teniszfenomén, a 20-szoros Grand Slam-győztes Rafael Nadal mallorcai akadémiáján megrendezendő nemzetközi döntőben.

Az utóbbi évekhez hasonlóan 2020-ban is megrendezték a Kinder Tennis Trophy versenysorozatot, mely az egyik világcég „Joy of Moving” projektjének része. A mozgalom teniszverseny-sorozatához idén 14 ország csatlakozott, köztük Magyarország is, ahol négy állomása volt a programnak. Júliusban Budapesten, augusztusban Székesfehérváron, szeptemberben ismét a fővárosban, októberben Pécsen rendeztek tornákat az U10-es zöldpályás és az U12-es versenyszámban.

A négy helyszínen a legtöbb pontot szerző játékosok részt vehetnek 2021 februárjában a spanyol fenomén, Rafael Nadal mallorcai akadémiáján megrendezendő nemzetközi döntőben. A rangos eseményen Hankó Bálint (Viharsarok TA, Békéscsaba) tanítványa is megmérettette magát. A versenysorozat idején a Sarkadi Lendület 2010 színeit képviselő, ám az edzéseit az utóbbi időszakban a Viharsarok Tenisz Akadémián végző, tízéves Mokán István Damjánt eddigi eredményei alapján a legnagyobb esélyesként jegyezték az F10-es kategóriában. A négy állomáson háromszor sikerült a dobogó legfelső fokára lépnie, s ezzel megváltotta magának a repülőjegyet példaképének akadémiájára.

A nemzetközi döntőn 14 ország – Ausztria, Fehéroroszország, Bulgária, Horvátország, Franciaország, Magyarország, Izrael, Olaszország, Luxemburg, Málta, Lengyelország, Monaco, Románia és Ukrajna – fiatal versenyzői vesznek majd részt.

– Büszkék lehetünk rá, hogy Békés megyei játékos is képviseli hazánkat – mondta Hankó Bálint edző. – Óriási lehetőség a spanyolországi masters az utazó gyerekeknek, akik nemzetközi viszonylatban is felmérhetik tudásukat. Damján ezenfelül teljesítménye alapján tízévesen (!) meghívást kapott ez év októberétől az U12-es magyar válogatott keretébe.

A magyar küldöttség további tagjai: Kovács Emese (L10), Kálmán Luca (L12), Kovács Marcell (F12).