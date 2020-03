Motivációt ad az esély a sportolók számára

A Nemzetközi Kézilabda-­szövetség (IHF) hivatalos­ kérelmet nyújtott be a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz a strandkézilabda­ programba vételéről. Az IHF azt szeretné, hogy a teremsportág szabadtéri változatának művelői már a 2024-es párizsi játékokon is ott lehessenek.

A sportágnak Békés megyében is vannak sikeres játékosai, az orosházi Pásztor Máté a magyar válogatottban is többször szerepelt. A kiváló játékos az Orosházi FKSE Hír-Sat strandkézilabda-csapatával 2017-ben és 2018-ban is harmadik lett a spanyolországi Gran Canaria szigetén, majd az Olaszországban, a Szicília szigetén, Cataniában megrendezett EHF Bajnokok Tornáján.

Az Orosházi FKSE-Linamar 26 esztendős jobbszélsője nagyon örült a hírnek, hiszen bár a főállása a teremhez köti (alapembere az NB I.-es csapatnak), de a kézilabda nyári változatát is nagyon kedveli, és amint az eredmények is mutatják, magas szinten űzi.

– A legjobb hír, ami csak a sportágból érkezhetett – kezdte Pásztor Máté. – Igaz, hogy ez még csak az első lépés az olimpia felé, de egy nagyon fontos lépés. Az egy óriási eredmény és a sportág elismerése lenne, ha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elfogadná az IHF kérelmét, és a strandkézilabda felkerülne az ötkarikás játékok műsorára! Bár nem akarok annyira előre szaladni, de a magyar strandkézilabda ott van a világ elitjében, az Európa-bajnokságon is a harmadik, a világjátékokon negyedik lett (a nők éppen a korábbi orosházi edző, Bakó Botond irányítása mellett a tavalyi dohai strandvilágjátékokon másodikak), így amennyiben már 2024-ben Párizsban az olimpia műsorán lesz, ott is lehet esélye egy nagyon szép eredményre.

Pásztor Máté nem egészen tíz évvel ezelőtt csöppent bele a strandkézilabdába, amikor még a Veszprém ifjúsági csapatának játékosaként hobbiból lejárt a keszthelyi strandra játszani. Az a társaság igazi baráti közösséggé, nem mellékesen remek csapattá formálódott. A kezdetektől fogva Somogyi Péter által edzett alakulat többször nyert magyar bajnokságot, ötször Magyar Kupát, és ahogy fentebb említettük, a nemzetközi színtéren is komolyan letette a névjegyét. Csapatuk tavaly kivált az orosházi egyesületből, s keszthelyi székhellyel, Hír-Sat BHC néven folytatta szereplését.

– Mivel az EHF Bajnokok Tornája tavaly éppen a teremszezon kellős közepén zajlott, így jómagam és a csapat magja is lemaradt az eseményről, ám amennyiben a koronavírus-járvány lecsendesedik, úgy az idein már ott lehetünk, melyet július elején rendeznének meg a ciprusi Lárnakában.

Pásztor Mátét még motiváltabbá teszi az esély, hogy ha nem is teremkézilabdában, esetleg eljuthat az olimpiára.

– Csapatunk tagjai között volt szó az IHF kérelméről. Mindannyiunk számára nagy motiváció ez, négy év múlva 29–30 évesek leszünk, ami ideális kort jelent.

Molnár Zoltán már akkor játszotta a strandkézilabdát, amikor a sportág még gyerekcipőben járt.

A teremkézilabdában egykor az Elektromosban az NB I.-ben szereplő, köröstarcsai edző közel húsz éve ismerkedett meg az 1992-ben Olaszországból induló sportággal.

– Még a Tromosban játszottam, amikor már vérre menő csatákat vívtunk a homokon. A letenyei csapatban, olyan teremben is klasszis játékosokkal szerepeltem egy csapatban, mint a volt veszprémi Pergel Zsolt, Zsigmond György vagy a mostani férfikapitány, Gulyás István. Többször nyertünk magyar bajnokságot és Magyar Kupát is, de nemzetközi tornákon szintén részt vettünk, sőt, bár pályára végül nem léptem, de ott voltam a törökországi Európa-bajnokságon is – emlékezett vissza Molnár Zoltán. – Nagyon örülnék annak, ha a strandkézilabda felkerülne az olimpia műsorára, hiszen egy látványos, pörgős, igazán nézhető sportágról van szó.

Molnár Zoltán szűkebb pátriájában is szeretné népszerűsíteni a strandkézilabdát, konkrét tervei is vannak már:

– Már egyeztettem Lipcsei Zoltán köröstarcsai polgármesterrel és Szabados Gáborral, a kikötő vezetőjével, hogy létrehoznánk két szabályos méretű, 27-szer 12 méteres strandkézilabda-pályát, ahol – amennyiben megváltozik a mai nehéz helyzet – már idén nyáron rendeznénk egy népszerűsítő tornát.