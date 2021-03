Most már a Csaba van előnyben

Swietelsky-Békéscsabai RSE–1.MCM-Diamant Kaposvár 3:0 (15, 9, 23)

Röplabda Extraliga rájátszás, elődöntő, 3. mérkőzés. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Bátkai-Katona Ágnes, Szabó Péter. Békéscsaba: Vander Weide 12, Konsztandinu 17, Zólyomi 8, Pekárik 5, Drpa 15, Koseková 1. Cs.: Molcsányi (liberó), Szatmári, Cicic. Vezetőedző: Tóth Gábor. Kaposvár: Király-Tálas 2, T. Matics, Bodovics 2, Helics 7, Kliszura 12, Kump 5. Cs.: Szpin, Hegyi (liberók), Szedmák 1, Szűcs K. 5. Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 3:0, 7:2, 12:4, 20:11. 2. szett: 4:1, 10:4, 16:6, 24:9. 3. szett: 1:4, 6:5, 11:8, 17:12, 19:19, 23:21.

Meglepetésre nem a Kaposváron győztes hatos kezdett a csabaiaknál, hiszen Tina Grudina, és a Somogyban remeklő Glemboczki Zóra is hiányzott (utóbbit nem is nevezték) akiket a ciprusi Manolina Kosztandinu és a fiatal Zólyomi Rebeka helyettesített, nem is rosszul. Hatalmas lendülettel kezdett a BRSE, amely korán elhúzott ellenfelétől. A pontgyártásban éppen a ciprusi lány járt az élen, aki a mezőny legeredményesebbjeként kiválóan illeszkedett a csapatba. A támadások, a védekezés, és a mezőnymunka is közelített a tökéleteshez. Hiába kért időt Szasa Nedeljkovics, a Kaposvár edzője, lányai nem tudták azt a színvonalat hozni, amit az első békéscsabai találkozón. Az első játszmában mindössze 15 pontot engedélyezett vendégének a Csaba.

A 2. felvonásban ott folytatták a hazaiak, ahol az elsőt abbahagyták. Ha lehet, még nagyobb sebességi fokozatban játszottak, a pályán lévők a cseresarokban álló társak támogatásával ismét korán megléptek, és 16-nál már tíz ponttal vezettek. Király-Tálasék csak asszisztáltak a játékhoz, a korábbi mérkőzéseken remeklő légiósok sem remekeltek. Menetelt az óriási fölényben játszó Békéscsaba, és 10 pont alatt tartotta ellenfelét. Marta Drpa ászt ütött, ezzel jutott szettlabdához a BRSE, majd az egykori csabai Szedmák Réka széles ütése zárta le a játszmát. Ahogy szerdán Somogyban, úgy most Békéscsabán is rendkívül meggyőző játékkal vezetett 2:0-ra a BRSE.

Azért arra számítani lehetett, hogy a somogyiak igyekeznek megragadni az utolsó lehetőséget és próbálnak utána eredni a csabaiaknak. Így is kezdték a 3. felvonást, 4:1-re is vezettek. Sokkal nagyobb erőbedobásra késztették Drpáékat, ám úgy tűnt, hogy a jó kaposvári kezdés nem bizonytalanítja el Kosekováékat. Kart karba öltve haladtak a csapatok, hosszú labdamenetek, mindkét oldalon magas színvonalú játék jellemezte a mérkőzés harmadik szakaszát. A BRSE irányított, és a játszma derekán apró lépésekkel kezdett némi előnyt összehozni. A vendégek edzője 14:10-es, majd 17:12-es hazai vezetésnél is időt kért, próbálta felrázni csapatát. Mozgósította is erőtartalékait a Diamant, amely lőtávolságon belülre került és 19-nél beérte Molcsányiékat. A csabaiak kerültek közelebb a játszma megnyeréséhez, de Helicsék nem adták fel. Végül Vander Weide remek ütése után mégis játszma- és meccslabdához jutott a BRSE és ugyanő szerezte a győztes pontot is.

Az egyik fél három győzelméig tartó párharc állása 2–1 a Békéscsaba javára.

Tóth Gábor: – Két magas színvonalú szett után nehéz azt a szintet tartani, mert az ellenfél is nagyon jó játékosokból áll. Végül a roppant küzdelmes harmadik szettet is megnyertük, de még nincs vége a párharcnak! Szasa Nedeljkovics: – Ugyanazt a gyenge játékot hoztuk az első két szettben, mint szerdán, Kaposváron. Nulla–kettő után nehéz játszani. Próbálunk frissíteni a negyedik mérkőzésig.

