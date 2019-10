Molcsányi szerint minden párharc ki-ki meccs lesz

Hazai pályán az MTK Budapest ellen kezdi meg az ötszörös magyar bajnok Békéscsabai RSE női együttese a nyolccsapatos, háromfordulós Extraliga idei küzdelmeit. A szombaton 18 órakor, a békéscsabai városi sportcsarnokban kezdődő összecsapás előtt Molcsányi Ritát, a csapat válogatott liberóját kérdeztük.

– Jelentősen megfiatalodott és átalakult erre az évre a BRSE csapata. Milyen szezonra számít?

– Nehézre, mivel szerintem a most kezdődő bajnokság még a tavalyinál is erősebbnek ígérkezik. Mindegyik találkozó egy ki-ki mérkőzés lesz. A csapat nagyon jó összetételű, fiatal és lelkes társaság. Jó látni az edzéseken, hogy megvan a küzdeni tudás, és azt gondolom, hogy mindezt a bajnoki találkozókon is láthatják majd a szurkolók. A csapat edzőmérkőzései is pozitív képet mutattak az elmúlt hetekben, ezek után én egy jó szezonra számítok a szombaton kezdődő új bajnokságban.

– Egy nagyon tehetséges, de igen fiatal poszttársat kapott a mindössze tizenhét éves Rády Boglárka személyében. Mi a véleménye róla?

– Bogit egy nagyon tehetséges játékosnak tartom. Igaz, hogy nagyon fiatal még, ám az edzéseken nagyon jól dolgozik, és amikor beállt, a felkészülési mérkőzéseken sem láttam rajta megilletődöttséget, bátran, jól játszott a nagyok között. Szerintem abból nem lesz probléma, hogy ­nagyon fiatal és még nincs rutinja a felnőtteknél, hiszen a tehetsége átsegíti a nehézségeken.

– A keddi szabadkai főpróbán mind az öt szettet megnyerték. A forma tehát biztató, hasonlóan jó játékra számíthatunk az MTK ellen is?

– A szezon kezdetén annyira éles formáról még nem beszélhetünk, hiszen egy nehéz fizikai felkészülésen esett át a csapat, nyilván nem ilyenkor kell topformában lenni. Pozitív és biztató jeleket láttam, nagy összhangban dolgozik együtt a csapat. Hasznosak voltak a videóelemzések, amikor kívülről láttuk magunkat. Minden edzőmérkőzés után vissza tudtuk nézni, hogy mi az, amit megbeszéltünk és működött, és mi volt az, amire nem figyeltünk kellőképpen.

– A hazai rendezésű Boraqua Kupán úgy tűnt, hogy a csapat és az új vezetőedző, Vasja Samec Lipicer is gyorsan összeszokott.

– Jó volt látni, hogy az edzőnk nagyon lendületes az edzéseken és a mérkőzéseken is. Tud energiát bevinni a pályára, amit képes át is adni a csapat tagjainak. Már a felkészülés elején leszögezte, hogy milyen játékot vár el tőlünk. Nagyon jó edzőnek tartom a szlovén szakembert.