Minőségben és mennyiségben is javult az NB II.-es csapat tavaszi kerete

A Kondorosi KK 8. helyen végzett a 2018–19-es NB II.-es férfi bajnokság Dél-keleti csoportjában.

A klub vezetése szerette volna, ha a csapat a középmezőnybe kerül a tavaszi idény során, végül azonban meg kellett elégedni a biztos bennmaradást jelentő 8. hely megszerzésével, amivel egyébiránt a fiúk teljesítették az eredetileg kitűzött célt.

– Elég hullámzóan játszott a csapat, az idegenben bravúrral megszerzett dupla pontokra nagy szükség volt a végső elszámolásnál, hiszen közben sikerült elveszíteni néhány nyerhetőnek hitt mérkőzést – mondta el Kasnyik Viktor klubelnök. Az elöljáró a nyári felkészülés főbb állomásairól is tájékoztatást adott.

– A csapat augusztus elején megkezdte a felkészülést az új évadra. Az erőnléti- és futóedzések mellett a játékosok néhány edzőmérkőzéssel hangolódnak a bajnokságra – tette hozzá.

A vezető beszélt a csapatban történt változásokról is:

– Edzői poszton Kósa Balázs kapott megbízást. A csapathoz több új játékos is érkezett. Hozzánk került irányító posztra a korábban Mezőtúron játszó Kovács Attila, beállóba a kondorosi gyökerekkel is rendelkező Gazsó Péter, aki Békésen kézilabdázott eddig és rutinjával nagy szükségünkre lehet. Újkígyósról tért vissza Zubor Gergő, és újra csatasorba áll a tavaszi szezont kihagyó Tóth Gábor is.

– Kettős igazolással továbbra is Pankotai Bence lehet az első számú hálóőrünk, vele együtt azonban a balkezes Kohlrusz Levente is segítségükre lehet – ismertette az újonnan érkezők listáját Kasnyik Viktor.

Mivel a távozók listáján mindössze Simon Boldizsár és Kerekes Zoltán neve szerepel, így nem csak minőségben, de mennyiségben is javult a tavaszi keret.

– A vezetőség továbbra is bízik benne, hogy a fiatal kondorosiak nem csak szerepet kapnak a csapatban, hanem meghatározó játékossá is válhatnak. Az elvárás változatlanul a biztos bennmaradó pozíció megszerzése, de azért szeretnék elérni a biztos középcsapat „besorolást” – ismertette az új idénnyel kapcsolatos terveket a vezető.

A klub továbbra is két fronton szerepelteti játékosait, az NB II.-ben nem, vagy csak kevesebb szerepet kapó játékosok a megyei bajnokságban mutathatják meg magukat. Újdonság még az egyesületnél, hogy a kondorosi kézilabdás hölgyek ezentúl szintén a KKK keretein belül folytathatják a versenyzést.