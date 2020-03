Mindkét oldalon nagy tétje van a szombati párharcnak

A Vasas Óbuda női röplabda-csapatának vezetése hét eleji bejegyzésében még arra biztatta szurkolóit, hogy jöjjenek drukkolni a Folyondár utcába a rájátszás menetrendjét befolyásoló Swietelsky-Békéscsabai RSE elleni szombati extraligás párharcra. A helyzet azóta sokat változott, a mérkőzésre a meghirdetett veszélyhelyzet nyomán nem mehet be szurkoló.

„Tudjuk, hogy a helyzet korántsem ideális, hiszen a végleges alapszakasz-helyezések szempontjából kulcsfontosságú rangadók várnak lányainkra, illetve nyakunkon a rájátszás is, de kérjük szurkolóink megértését” – fogalmaztak a fővárosi szakosztály honlapján. Ígéretük szerint a találkozókról az eddigi szokásoknak megfelelően igyekeznek a lehető legjobb minőségben élőképes közvetítést biztosítani, ám ehhez a Magyar Röplabda Szövetség engedélyére van szükség. A péntek délelőtti állapotok szerint a találkozó a YouTube-n élőben követhető lesz.

A Békéscsabai RSE és a Vasas Óbuda vezetősége egyeztetett egymással és ígérték, hogy a szükséges higiéniai előírások betartása mellett mindenképpen lejátsszák a csapatok a mérkőzést.

Azt a mérkőzést, amely mindkét gárda számára nagy fontossággal bír. A bajnoki tabellán jelenleg harmadik helyen tanyázó Vasas Óbudának ledolgozható a hátránya az edzőváltás után botladozó Fatum-Nyíregyházával szemben. Ha három győzelemmel zárják az alapszakaszt, befuthatnak a második helyre, s így kedvezőbb helyzetből várhatnák a play-offot. A Békéscsaba számára még ennél is nagyobb a tét, hiszen öt pontos előnyt birtokol az üldöző és legutóbb éppen a Vasast alaposan megizzasztó (Jakub Gluszak lányai csak 3:2-re tudták legyűrni a lila-fehéreket) Újpest előtt.

A csabaiaknak sokat érne már az egy pont is, mivel ha az MTK Budapest elleni hazai és a Jászberény elleni idegenbeli meccsüket is behúzzák, úgy az Újpest már akkor sem érné be a Csabát, ha mindhárom hátralévő csatáját 3:0-ra, vagy 3:1-re nyerné.

A budapesti Folyondár utcában szombaton 18 órakor kezdődő találkozót Mezőffy Zsolt és Horváth Miklós vezeti.

Az Extraliga állása

1. Kaposvár 15 3 48:15 45

2. Nyíregyháza 13 5 44:18 41

3. Vasas Óbuda 13 5 43:22 38

4. Békéscsaba 12 6 38:27 33

5. Újpest 9 9 33:31 28

6. MTK Budapest 5 13 20:44 14

7. Jászberény 3 15 18:47 11

8. Haladás 2 — 16 11:51 6

A táblázat nem tartalmazza a pénteki Kaposvár-Újpest mérkőzés eredményét.