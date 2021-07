Mindenkit igyekeznek tűzben tartani az Orosházi FKSE-Linamarnál

Játékos, ismerkedős tréninggel nyitotta meg a 2021–2022-es szezont az Orosházi FKSE-Linamar férfi NB I. B-s kézilabda-csapata, megújult kerettel, új vezetőedző, Kovács Attila irányítása mellett. Csapatnyi új játékos igyekszik a régiekkel együtt tenni azért, hogy az együttes csak átszállójegyet váltson a másodosztályba.

Egyedül Molnár Sándor nem lehetett jelen az Orosházi FKSE-Linamar csapatának hétfő esti nyári első edzésén, aki igazoltan hiányzott, hiszen a munkabeosztása nem tette lehetővé a részvételt.

– Vannak amatőr státuszú játékosaink is. Sanyinak a szerződéskötéskor már megvolt a munkabeosztása – mondta el érdeklődésünkre a csapat nyáron kinevezett vezetőedzője, Kovács Attila. A fiatal, 34 éves tréner szorosan kötődik Orosházához, hiszen itt kezdett el kézilabdázni, itt járta végig a lépcsőfokokat és már 17 évesen a felnőtt csapatban találta magát, távozásáig szerepelt az NB I B-ben, majd az NB I-ben is. Edzőként kanyarodott vissza az útja Orosházára, ahol tavaly már az ifiket edzette, majd jött a mostani megbízás.

– Izgalmat nem éreztem, csak egy kis izgatottságot – beszélt az érzéseiről a vezetőedző. – Nem ismeretlen számomra a közeg, és azon játékosok többsége sem, akik a kerethez tartoznak. Vannak közöttük volt csapattársak, ellenfelek és egykori tanítványok is. Valóban ez az első megbízatásom felnőtt csapatnál, így van bennem drukk és bizonyítási vágy is. Persze tudom, hogy lesznek olyan profik a játékosok, hogy megcsinálják azokat a feladatokat, amit kérek – mondta a vezetőedző, aki beszélt az elkövetkezendő szűk két hónap menetrendjéről is.

– Az első hét a ráhangolódás jegyében telik, a jövő héttől már lesznek délelőtti edzések is. A csúcsterhelést augusztus első két hetére tervezem, ekkor a stratégia és a taktika kialakítása is megtörténik. Augusztus 5-től kezdődnek az edzőmérkőzések, a Szeged U23 vendégeként egy nemzetközi tornán is részt veszünk. A bajnokság szeptember 11-12-én kezdődik.

A célokról Kovács Attila a következőket mondta:

– A vezetőség a bajnokság megnyerését várja el a csapattól, amire alkalmas is a játékoskeret. Azért óvatos vagyok, mert ha például a szegedi U23-as csapat teljes csapattal, NB I-es kerettagokkal áll ki, akkor az befolyásolhatja az erőviszonyokat. A Debrecen már tavaly is erős volt, és az NB II-ből érkező Salgótarján is jól erősített, egyszóval senki ellen nem lesz könnyű.

Hozzátette: olyan játékosokat igazoltak, akik húzóemberek lehetnek, de nem tesznek senkire fölösleges terhet.

– Elosztjuk a feladatokat, mindenkit igyekszünk tűzben tartani – jelentette ki az Orosháza edzője.

Az Orosháza új igazolásai

Kovács Bence (25 éves), balátlövő (Mezőkövesdről érkezett)

Antal Szabolcs (31), beálló (Dabas)

Molnár Sándor (32), jobbszélső (Köröstarcsa)

Kiss Roland (32), irányító (Cegléd)

Takó Dániel (28), jobbátlövő (PLER-Budapest)

Mihály Zsolt (23) átlövő (Szejke SK, Románia)

Pajkó László (31), kapus (Békés)