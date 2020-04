Mentőtechnikusként az egészségügy frontvonalában áll helyt Podani Milán

Közel négy hónapos kihagyás után a napokban a szarvasi Podani Milán újrakezdte edzéseit. A hosszú kihagyás egyik oka a február elején elvégzett mandulaműtét. Ezt megelőzően biztonsági okból már egy hónappal előtte nem motorozott. A beavatkozás jól sikerült, viszont a felépüléshez – szintén orvosi javaslatra – több hétig nem terhelhette magát.

Ebben az időszakban az utóbbi néhány hét már termékenyen, a motorral kapcsolatos teendők jegyében telt. Külsőségében a Kawasakin megmaradt a régi dizájn. Viszont az időszakos műszaki ellenőrzés, és szükséges alkatrészek cseréje már a tényleges karbantartásról szólt. Ez minden szezon elején fontos feladat, hiszen a motort úgy felkészíteni, hogy az idényben minél kisebb legyen a hiba lehetőség. Mint tudjuk, ebben az extrém sportban a mentális felkészülés mellett az erőnlét is nagyon fontos, ezt viszont a jelenleg megváltozott körülmények miatt otthonában végzi.

– Mint minden sportágban, az ő sportjában is bizonytalan a jövőkép – jegyezte meg a pályafutását egyengető édesapja, Podani Mihály. – Egyelőre törölték az első félévi hazai, és nemzetközi versenyeket, és természetesen minden bemutató programot. Ettől függetlenül lehetőségeihez mérten kitartóan edz, gyakorol, csak ezt most korlátozottabban teszi, mivel az Országos Mentőszolgálat mentőtechnikusaként az egészségügy frontvonalán kell először is felelősséggel helyt állnia. A szarvasi fiatal sportoló 2019-ben írta pályafutása eddigi legjobb évét, mindkét Európa-bajnoki futamán helyezett lett, a törökországin dobogós, harmadik, a németországin hatodik, miközben a magyar bajnokságban az összetett ezüstérem lett az övé.