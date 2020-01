Mélyről jöttek vissza: fontos győzelem Kaposváron

Győzött a BRSE az 1. MCM-Diamant Kaposvár csapata ellen.

1. MCM-Diamant Kaposvár–Békéscsabai RSE 1:3 (17, –19, –19, –21)

Röplabda Extraliga női mérkőzés. Kaposvár Aréna, 600 néző. V.: Tillmann Gyula, Vári Péter. Kaposvár: Szűcs K. 13, Sipic 5, Matics 9, Kliszura 15, Djurics 11, Tálas 1. Cs.: Szpin (liberó), Szerencsés-Miklai 6. Vezetőedző: Szasa Nedeljkovics. Békéscsaba: Collar 16, Jerkov 11, Bodnár 8, Fábián, Klaric 25, Pekárik 14. Cs.: Molcsányi (liberó), Grbics 1, Szedmák 1. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 5:2, 7:6, 15:10, 20:12, 22:15, 24:17. 2. szett: 5:12, 11:12, 11:16, 16:17, 15:19, 18:19, 19:23. 3. szett: 4:11, 7:11, 8:14, 11:18, 15:22, 18:24. 4. szett: 2:4, 6:9, 9:14, 12:15, 13:20, 16:22, 19:24.

Alaposan belekezdett a Kaposvár, amely gyorsan ellépett három ponttal, 5:2-nél időt is kért a vendégek edzője, Vasja Samec Lipicer. Próbált utána eredni vendéglátójának a Békéscsaba, de a somogyiak magabiztosan tették a dolgukat, s hiába kért másodszor is időt a látogatók trénere, ez sem ért sokat. Amikor Tálas is pontot szerzett és 8 ponttal elhúzott csapata, akkor már a szlovén edző is lépésre szánta el magát és pályára küldte a minap igazolt irányítót, Tanja Grbicset. A korábbi csabai sikeredző, Szasa Nedeljkovics 20:14-nél szánta el magát időkérésre, higgadtan magyarázta tanítványainak, hogy miben lehetne még javítani. A védekezést aligha kifogásolhatta, mert hiába támadott olykor agresszíven a BRSE, szinte minden labda visszajött a térfelére. A kaposváriak az első szettlabdájukat kihasználták és vezettek.

Összeszedettebben kezdte a 2. szettet a Békéscsaba, Klaric és Bodnár tolta a csapat szekerét és ezúttal Nedeljkovics edzőnek kellett korábban az időkéréshez folyamodnia. Collar egy ásszal, majd Jerkov küzdelmes labdamenet végén egy szép ütéssel növelte tovább a csabai előnyt, amely már hét pontra nőtt. A somogyiak egy 5:0-s sorozattal kerültek nagyon közel az ellenfélhez. Ekkor a Kaposvár került hullámvölgybe. Tálasék percei következtek ezután, de BRSE tartotta magát. Hullámzott a játék, a Diamant folyamatosan ostromolta a csabai állásokat, ám a vendégek nem bizonytalanodtak el és Collar lezárta a játszmát.

Lendületben maradt a BRSE, melynél a Karla Klaric már 14 pontnál tartott, nem késett a hazai időkérés. Hét pontos előnyük azonban gyorsan lefogyott négyre. Egy Pekárik-ásszal tartotta magától távol ellenfelét a Csaba. A somogyiak képtelenek voltak az újításra és az egészen kiválóan röplabdázó Klaric vezérletével megfordította a mérkőzést a BRSE.

A 4. játszmában is csabai kézben maradt az irányítás, igaz a hazaiak egy pillanatra sem adták fel, de a BRSE végig bírta fejben és erővel is és megérdemelten nyerte meg a rangadót.