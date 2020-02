Melegebb időre számítottak Cipruson, de elvégezték a munkát

Hazaérkezett a ciprusi melegvizes edzőtáborból Kós Benedek, és felkészítő edzője, Nyerges Attila. A Szarvasi Kajak-kenu Klub felnőtt válogatott kajakosa a „Párizs24” szövetségi program tagjaként készült Limassolban.

Kós Benedek a szegedi, de Szarvason készülő Törköly Zoltánnal együtt dolgozott két hétig a szigetországban.

A tavalyi szeged világbajnokságon négyes hajóban 1000 méteren negyedik helyen végzett csapat tagja számára nagy a tét, hiszen megvan az esélye arra, hogy eljusson a tokiói olimpiára.

Férfi kajakban összesen két kvótája hiányzik Magyarországnak, annak megszerzésére K-1 200 méteren, vagy K-2 1000 méteren van lehetőség. A sprinttávon Csizmadia Kolos, Dudás Miklós, Apagyi Levente vagy az idén betegség után visszatérő Molnár Péter képes lehet arra, hogy Racicében, vagy Duisburgban megszerezze a hiányzó indulói helyet. A K-2 1000 méteres számban lévő helyekre főleg a Párizs keret tagjai pályáznak a legnagyobb eséllyel.

– Az az igazság, hogy jóval melegebbre számítottunk, hiszen változóan hol tizenöt, hol húsz fokot mutatott a hőmérő higanyszála. Nem teljesen erre készültünk, de a munkát így is el tudtuk végezni. Egyébként jó helyen, a tengerparton voltunk elszállásolva – beszélt a ciprusi napokról a szakmai munka irányításával megbízott Nyerges Attila, aki a párizsi olimpiára készíti fel és tartja össze a most feljövő fiatalokat, leginkább az ezres távra. – A munkát – a kis létszámnak köszönhetően sokkal koncentráltabban – így is el tudtuk végezni, megpróbáltunk igazodni a hőmérséklethez és a szélhez.

A szakember elmondta, hogy ebben az időszakban a kilométergyűjtés volt a legfontosabb cél.

– Mivel a tavalyi szezon alaposan kinyúlt, ezért az alapozással most kevesebb időt kellett eltöltenünk.

A munkát itthon folytatják, majd március 8-án Sevillába utaznak, ahol immáron már a csaknem teljes felnőtt válogatottal dolgoznak együtt. A keret egy része a dél-afrikai edzőtáborból, egy része itthonról utazik Spanyolországba.

– Szarvasról Kós Benedekkel együtt tart Opavszky Márk, Törköly Zoltán, és a fiam, Nyerges Áron is, akik a korosztályos világversenyekre gyűjtik az erőt és a kilométereket – tette hozzá Nyerges Attila.

Az olimpiai menetelés már április végén elindul, a kvalifikációs időszak májusban zárul, a június első hétvégéjén lezajló Európa-bajnokság után pedig kialakul a Tokióba utazó magyar kajak-kenu csapat összeállítása.

Az olimpiai csapatba kerülésről a férfi kajak szakágban általánosságban a május 1-3. közötti szegedi válogatón, valamint az európai pótkvalifikációs versenyen, a világkupákon és az Európa-bajnokságon való szereplés dönt.