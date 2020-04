Megyeren készül a Franciaországból hazatért Pallag Ágnes

Még a koronavírus-járvány elharapózása előtt hazatért Franciarországból mezőmegyeri otthonába Pallag Ágnes, a Békéscsabai RSE saját nevelésű egykori röplabdázója. A 26 éves nyitásfogadó ütő mindössze két mérkőzést tudott lejátszani a Ligue A osztályban szereplő Municipal Olympique Mougins Volley Ball csapatában, ahová az év elején igazolt.

A válogatott játékos tapasztalt légiósnak számít, hiszen csak Franciaországban négy helyen: a Vandoeuvre Nancy, a Paris St-Cloud, a rekordbajnok RC de Cannes (mellyel tavaly francia bajnokságot nyert), illetve a Mougins csapatában játszott, de előtte megfordult Belgiumban és még korábban Finnországban is.

Tavaly szeptemberben egy ideig a Békéscsabai RSE-nél próbálta újra felépíteni magát. Pallag Ágnes pályafutását többször hátráltatta sérülés, sípcsontját kétszer műtötték fáradásos törés miatt, előbb a párizsi szezonja ­végén, majd a nyár elején ismét. Lassan három éve éppen a válogatottban sérült meg, előtte még részese volt a sikeres grand prix-szereplésnek.

– A korábbi sérülésemből teljesen felépültem. Köszönöm a Békéscsabai RSE-nek, hogy a szezon első felében befogadott, ahol nagy terhelést kaptam, és ennek is köszönhetően januárban már játszani tudtam az új francia csapatomban – mondta Pallag Ágnes.

– Két mérkőzésünk volt még az alapszakaszból, ami meghatározta volna a helyzetünket a bennmaradás szempontjából. A bajnokság félbeszakítása után még másfél hétig maradtam kint, mintha kissé lassabban fogták volna fel, hogy mi történik. Külföldiként nem volt egyszerű a helyzet, tartottam attól, hogy nehézkes lesz a hazajövetelem, végül repülővel tértem haza immáron egy hónappal ezelőtt. Nem sokkal azután szigorították meg a szabályokat Franciaországban is. Két csapattársam közül két külföldi is ott ragadt, az argentin Antonella Fortunát a megszigorított szabályok miatt országa már nem tudta fogadni, a brazil Heloiza Lacerda Pereirában később tudatosodott, hogy menni kellene. Sok barátom van kint, és jól ismerem a Békéscsaba volt szerb feladóját, Tanja Grbicset is, aki tudomásom szerint a szigorú korlátozások miatt huszonnyolc napig kényszerült karanténba. Ő is és mások is nehezen viselik már a bezártságot. Egy hete mondták ki Franciaországban, hogy ­vége, és már biztosan nem lesz folytatás a bajnokságban. Kivártak, hogy hátha sor kerülhet a rájátszásra, amelyben a nemzetközi kupain­dulásról is dönteni tudtak volna. Egyébként a klubommal nincs gond, a fizetési ígéreteiket eddig teljesítették. Szeretem Franciaországot, szeretek kint élni, de nem tudom, hogy a Mougins csapatában folytatom-e. Nehéz helyzet ez, mert senki nem tudja, hogy mi lesz, a legtöbb klub kivár, bár van néhány, ahol már elkezdték a csapatot építeni. Vannak megkeresések, de még semmi konkrétumról nem tudok beszámolni.

Pallag Ágnes hozzátette még a fentiekhez, hogy egyelőre a magyar válogatott programja is képlékeny, mindenesetre igyekszik szinten tartani magát.

– A válogatott gyógytornásza is tart gyakorlatokat. Szerencsére én Mezőmegyeren lakom, ahol módom van a kinti edzésekre is, és beszereztem néhány eszközt, melyekkel dolgozhatom.