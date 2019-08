Megvan az első csabai győzelem

Győzött a Békéscsaba 1912 Előre a Kazincbarcika csapata ellen.

Kazincbarcika–Békéscsaba 1912 Előre 1–2 (0–0)

Labdarúgás NB II.-es mérkőzés, Putnok, Várady Béla Sportközpont, 350 néző. V.: Nagy N. (Baghy, Máyer). Kazincbarcika: Horváth L. – Mikló, Oltean, Fótyik, Virág – Ádám (Gábor, 46.), Toma, Krausz, Géringer – Lukács R., Oldal (Berki I., 62.). Vezetőedző: Gálhidi György. Békéscsaba: Uram – Szalai, Farkas M., Szélpál N., Mészáros M. – Pilán, Bidzilya (Nagy S., 65.), Király, Kovács Á. (Pantovics, 56.) – Faragó, Gréczi M. (Máris, a 61.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs.

Sárga lap: Ádám, a 13., Kovács Á, a 29., Király, a 45., Gréczi M., az 57., Krausz, a 64.., Gábor, a 76., Máris, a 78., Horváth L., a 89. percben.

Szögletarány: 5:4 (1:1).

49. perc: baloldali beadás után a berobbanó Lukács R. két méterről lőtt a csabai kapuba, 1–0.

55. perc: Gréczit buktatták a hazai 16-son belül, a játékvezető a 11-es pontra mutatott. A büntetőt Kovács Á. értékesítette, 1–1.

89. perc: a kiugró Márist a hazai kapus akadályozta a 16-oson belül, 11-es, amelyet Pantovics értékesített, 1–2.

A szerda kora esti mérkőzés előtti bemelegítéskor Ribánszki László kapus megsérült, így a helyére Uram János állt a háló elé a vendégeknél. A találkozó elején a hazaiak veszélyeztettek többet, az 5. percben Oldal lőtt 13 méterről mellé. A folytatásban is inkább a hazaiak birtokolták többet a labdát, de a kapura kevés veszélyt jelentettek. A lila-fehérek is próbálkoztak, de a kapu előtt a döntő pillanatokban kétszer is rossz megoldást választott Gréczi M. A 28. percben Ádám lőtt fölé 17 méterről. Félórányi játék után a Békéscsaba átvette az irányítást. A 31. percben Gréczi M. nagy helyzetben, 12 méterről mellé lőtt. Egy perccel később Faragó lövését bravúrral védte Horváth kapus. A hajrában is a csabaiak próbálkoztak, a 45. percben szögletet végeztek el a lilák, de a hazaiak elhárították a veszélyt. A 45+1. percben Fótyik 22 méteres szabadrúgását Uram kapus védte. Az első félidőben többet birtokolta a labdát az Előre, helyzetei is adódtak, de azok rendre kimaradtak.

A szünetben Gálhidi György cserélt, Ádám Ferenc helyére Gábor Lukács állt a hazaiaknál. A 49. percben egyéni hiba után a barcikaiak megszerezték a vezetést. Öt perccel később 11-esből egyenlítettek a csabaiak. Mindkét edző cserélt, Schindler Szabolcs a támadójáték erősítésére előbb Pantovicsot, majd Márist küldte a pályára. A folytatásban jobbára a két 16-os között pattogott a labda. A 86. percben Berki I. az oldalhálóba lőtte a labdát, majd a 89. percben jogos büntetőből megszerezte a vezetést az Előre.

A végig küzdelmes mérkőzésen, a több helyzetet kialakító Békéscsaba megszerezte első győzelmét az NB II. őszi idényében. Jó: Fótyik, Krausz, Lukács R., ill. Szélpál N., Szalai, Gréczi M.

Schindler Szabolcs: – Nagyon nehéz mérkőzésre számítottunk, és az is volt. Bevált a stratégiánk, és a második félidőben megszereztük a nagyon fontos három pontot.

További eredmények: Balmazújváros–Szeged Grosics Akadémia 1–2, Nyíregyháza–Dorog 0–1, Tiszakécske–FC Ajka 2–1.

