Megtartották a 12. Hoczopán Sándor Nemzetközi Sakkversenyt Gyulán 

Szombaton rendezték meg a Magyarországi Románok Sakk Egyesületének székházában a 12. Hoczopán Sándor nemzetközi sakk versenyt. Az idei viadalra 37 sakkozó érkezett, köztük voltak profi, és amatör játékosok is. A legifjabb sakkozó a 6 évet töltötte be. A rendezvényre Romániából, és Szerbiából is jöttek résztvevők, a hazai játékosok mellett.

A sakkversenyt Kozma János az egyesület elnöke, és Florin Trandafir Vasiloni, Románia Gyulai Konzulja nyitotta meg. Az egyesület elnöke kifejezte örömét, hogy most is nagyon sok gyermek, és fiatal vesz részt a rendezvényen A gyulai Nicolae Balcescu Román Gimnázium diákjai nagyon frappáns és szép műsorral kedveskedtek a jelen lévőknek román és magyar nyelven. Műsoruk témája is a sakk volt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével az Aradi Aurel Vlaicu Egyetem dékánja Alina Padurean, és Veronica Laura Demenescu a ASISM Egyesület elnöke, annak apropóján, hogy a két egyesület közösen pályázott és nyert a Határontúli Románok Hivatala által kiírt Ro-Art pályázaton. A korábbi évekhez hasonlóképpen most is érkeztek a versenyre Réthelyről és Padinaról (Szerbia), Aradról, Temesvárról (Románia), Mosonmagyaróvárról, Tatabányáról, Szegedről, Orosházáról, Makóról, Újkígyósról, Békéscsabáról és Gyuláról. A legtöbb versenyző az Aradi gyerekpelotából érkezett Cosma Mitica kíséretében. A verseny a profik három korosztálya, és az amatőrök három korosztálya között folyt 4,5 órán át 7 fordulóban. Végeredmény Profik A-csoport. Felnőttek: 1. Magold Filip, 2. Restás Péter, 3. Rujan Rodel-Marinel, 4. Marjanovics Alex, 5 Paraschiv Paul, 6. Pau Voina, 7. Marjanovics György, 8. dr. Gosztolya Ferenc, 9. Tamás Kornél, 10. Paraschiv Petronela, 11. Gurzó Bence, 12. Vámosi Péter, 13. Prágai Nicolae, 14. dr. Porcza Antal. B-csoport: 1. Virág Máté, 2. Halmajan Fabian. C-csoport: 1. Halmajan Iulián, 2. Marius Andra. Amatőrök D-csoport. Felnőttek: 1. Kratica Ian, 2. Ljouko Mihal, 3. Jaczkovics Szilvia, 4. Gottfried Zsolt, 5. Crisan Elena, 6. Crisan Cristian. E-csoport: 1. Moldova Razvan, 2. Crisan Alexandra, 3. Crisan Cristina. F-csoport: 1. Groza Razvan, 2. Hohn Daniel, 3. Prágai Bogdan, 4, Kopka Dávid, 5. Groza Catalin, 6. Somogyi Melinda, 7. Salajan Fabian, 8. Gurzó Bálint, 9. Nadaban Gabriel, 10. Cilocu Andrei. Az A-kategória győztese, az aradi Magold Filip, mindössze 13 éves, aki a hét partiból hatot nyert, mindössze egyet vesztett. A díjakat Florin Vasiloni, Mitica Cosma, Kozma János, és Kozma György adta át. Az A kategória győztesének járó serleget Veronica Demenescu nyűjtotta át. A rendezvényen bejelentették, hogy 2021. november 3.-ika és 7.-ike között rendezik meg a 31. Erkel Opent Gyulán, a polgármesteri hivatal dísztermében. Az is elhangzott, hogy a jövő év elején, 2022. január végén rendezik a 13. „Foaia Romaneasca" Nemzetközi Sakk Kupát.