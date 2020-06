Megtartotta a szezon első edzését a Békéscsaba 1912 Előre

Stábértekezlettel indította a 2020–21-es szezont a Békéscsaba 1912 Előre NB II.-es csapata csütörtökön délelőtt, hogy azután rögtön birtokba vegyék a Kórház utcai stadion centerpályáját, ahol Schindler Szabolcs vezetőedző megtartotta az idei első tréninget.

Hosszú idő után ismét lilapólós labdarúgók vették birtokba a Békéscsaba 1912 Előre Kórház utcai pályáját. A szabadságukról visszatérő játékosok láthatóan nagy kedvvel, csendben, és fegyelmezetten végezték a Schindler Szabolcs vezetőedző által előírt gyakorlatokat.

A munkát abban a tudatban kezdték meg, hogy a bajnokságnak még nincs versenykiírása, de az már ismert, hogy az NB II.-es pontvadászat első fordulóját öt hét múlva, augusztus 2-án rendezik. Edzőtábort nem terveznek, a felkészülést hazai környezetben végzi az együttes.

Szerettük volna megkérdezni a klub vezetőit, vezetőedzőjét a bajnokság kezdetéig tartó felkészülési időszak pontos menetrendjéről és a játékoskeretben tervezett változásokról, ám kérdéseinkre csak pénteken ígértek választ.

A klub eddig két új játékost mutatott be, a védő Bora György még június elején írt alá az Előréhez. A korábban több csapatnál is szereplő 192 cm magas, 24 éves védő a Siófok csapatától igazolt Békéscsabára. Azt már lapunk is megírta, hogy a támadószekcióba érkezik a 26 éves támadó, Paudits Patrik, aki a legutóbbi szezont a Dorogi FC alakulatánál töltötte. A székesfehérvári születésű támadó a Videoton NB III.-as gárdájában mutatkozott be a felnőttek között, még 2013 őszén, de futballozott Siófokon, Csákváron, Zalaegerszegen is.

Ezzel még közel sem végleges az Előre kerete, zajlanak az egyeztetések más játékosok Békéscsabára igazolása ügyében.

Összeállt az edzőmérkőzések menetrendje, a lila-fehérek rangos, többségében élvonalbeli ellenfelekkel csapnak össze. Az első ellenfél július 4-én Békéscsabán a nagy múltú, manapság a román III. ligában játszó Nagyvárad gárdája lesz, de július 22-én játszanak a szintén román másodosztályú Temesvárral is. Július 11-én a DEAC, 18-án a DVSC az ellenfél (mindkét meccset Debrecenben játsszák), július 15-én a Füzesgyarmatot fogadja az Előre, a meccsek sorát július 25-én egy diósgyőri vendégjáték zárja.