Megkezdte a felkészülést Kaposváron a csabai nevelésű libero

Szpin Renáta tizennégy év után távozott a Békéscsabai RSE-től, a napokban kezdte meg a felkészülést új csapatával Kaposváron.

Kiváló játékosokkal erősítette meg keretét az Extraligára és a Challenge-kupára készülő 1. MCM-Diamant Kaposvár női röplabdacsapata, egyik közülük a huszonhárom esztendős libero, Szpin Renáta, aki 14 év után döntött úgy, eligazol Békéscsabáról.

– Még kettőezer-ötben, az általános iskolában kezdtem el röplabdázni – mondta Szpin Renáta. – Először még csak hobbiszinten sportoltam, ám rá egy évre átkerültem Nagy Attilához, s az ő csapatában már komolyabban foglalkoztunk a röplabdával. Rengeteg utánpótlás tornán és országos versenyen vettünk részt.

Szpin Renáta végigjárta a ranglétrát, majd a 2012/2013-as szezonban bekerült a Békéscsaba felnőttegyüttesébe, s a bajnokság végén be is dobták a mély vízbe. – Amúgy is emlékezetes volt a pontvadászat, hiszen megszereztük a klub első érmét, egy bronzot, de a csata számomra még különlegesebb volt. Az ötödik összecsapáson dőlt el a bronzérem sorsa, s mivel Molcsányi Rita megbetegedett, így a harmadik és a negyedik találkozón is én kerültem a kezdőcsapatba. Minden pályán töltött percet élveztem és a társaim is rengeteget segítettek.

– Mérlegeltem, s végül a váltás mellett döntöttem, hiszen szeretnék minél több játéklehetőséghez jutni – tette hozzá. – Komoly célokat vázolt fel az egyesület vezetősége, ráadásul itt minden adott ahhoz, hogy fejlődjünk és egy jó csapat alakuljon ki. Sokat nyomot a latba Sasa Nedeljkovic vezetőedző is, hiszen az ő személye garancia a minőségi szakmai munkára. S az a jövőkép is tetszett, amit Orosz Ferenc ügyvezető-elnök mondott nekem. Gyönyörű a Kaposvár Aréna és annyira odafigyelnek ránk, hogy tényleg csak a röplabdával kell foglalkoznunk. Még egy évem van hátra az egyetemen, s ezt mindenképpen szeretném megcsinálni és ebben is partner volt a klub, így az utolsó tanévet már a Kaposvári Egyetem óvodapedagógiai szakán végzem el.

Szombaton találkoztak először egymással a lányok egy vacsora keretében, majd vasárnap elmentek hajókázni a Balatonra. – Már kedden elutaztam Békéscsabáról Kaposvárra, mert szerettem volna felfedezni a várost és be akartam rendezkedni, hogy az edzések alatt ezzel már ne kelljen foglalkozni – elevenítette fel. – A lányok már az elejétől fogva befogadtak, mindenki segítőkészek volt és már ennyi idő alatt is nagyon jó közösség alakult ki. Bátran kijelenthető, a fiatalok és a tapasztaltabb játékosok is egy célért küzdenek. Úgy gondolom, szép sikereket érhetünk el, hiszen mindenki motivált és már nagyon várta a munka kezdetét. Boldog vagyok, hogy itt lehetek, mert jól érzem magam.

A szakma nagyon sokat vár a csapattól, így vélhetően Jan De Brandt szövetségi kapitány is jobban odafigyel majd a kaposvári játékosokra. – Nagyon szeretnék válogatott lenni, hiszen ez óriási megtiszteltetés lenne – emelte ki. – De rengeteget kell dolgozni a meghívóért, hiszen minden poszton kiváló röplabdázók alkotják magyar válogatottat. Bízom benne, hogy oda tudok kerülni, és lesz lehetőségem bizonyítani a a szövetségi kapitánynak.

Ha éppen nem röplabdázik Szpin Renáta, akkor olvas, filmeket néz vagy éppen kirándul, hiszen szeret a természetben lenni. – A szabadidőm nagy részét a családommal szoktam tölteni, de erre most nincs lehetőség, de olyan jó közösség alakult ki, hogy az edzések között is együtt leszünk a lányokkal – hangsúlyozta a kaposváriak liberója. – Ha több idő van a regenerálódásra, akkor egy kis wellness is belefér majd.

