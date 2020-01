Sérülések keserítették a csabai Belvárosi DSK őszét

Nem lehetnek maradéktalanul elégedettek a Békéscsabai Belvárosi DSK háza táján az NB II.-es bajnokság őszi szakaszát követően.

A 4. forduló után már 6 ponttal rendelkező megyeszékhelyi legénység két hónapig nem nyert mérkőzést, mindössze egy pontot szerzett, s bár a zárórán legyűrték a Csongrádot, így is csak a 9. helyen ért célba.

Labos Tibor, a BDSK fiatal edzője sem elégedett, véleménye szerint sokkal előrébb kellett volna végezniük.

– A Kiskunmajsa elleni mérkőzés után hullámvölgybe kerültünk, de a Köröstarcsa, a Mezőtúr és a Törökszentmiklós ellen is kezünkben volt a mérkőzés. Utóbbival ugyan döntetlent játszottunk, de a másik pont is a mienk lehetett volna. Ha ezt az öt pontot nem hullajtjuk el, a dobogó közelében telelhetnénk, eredetileg is az volt a célunk, hogy az első hatba kerüljünk – mondta a csabai csapat edzője.

Az persze csak nehezítette a gárda dolgát, hogy a kapus Vlcskó Bencére és Fekete Gergőre keresztszalag-szakadás miatt eleve nem számíthattak, Tokaji Márton pedig a Köröstarcsa ellen sérült meg súlyosan. A kapus posztján Mézes Ádámnak egyedül kellett helytállni.

A csapat egyik legjobbja a házi gólkirály Osgyán Bence volt. Nem lenne meglepetés, ha a 23 éves átlövő magasabb osztályban folytatná. Vlcskó Kelemen a beálló posztján alkotott maradandót, míg Fekete László a rutinjával, s góljaival segített sokat.

– A végére megtaláltuk a védekezésünket, ahol sokat hibáztunk, pontjainkat főleg emiatt veszítettük el. Tavasszal szeretnénk azokat az ellenfeleinket legyőzni, akiktől ősszel kikaptunk, mert természetesen nem mondtunk le arról, hogy a szoros mezőnyben amolyan „surranópályán” előrébb lépjünk a tabellán. Erős a keretünk, amely sokkal többre képes, mint amit ősszel produkált – jegyezte meg Labos Tibor.

Jelentős változásra nem kell számítani a játékoskeretben, de a tréner szerint kapust igazolniuk kell. Több jelöltjük is van, akár kettős igazolású játékos is érkezhet, de lehetőleg fix megoldást választanának, hiszen Vlcskó Bencét még csak most műtik, rá leghamarabb csak jövő tavasszal számíthatnak.

Az idei első edzést január 8-án tartották meg, péntektől már komolyabban is belevágnak a munkába.

– Hetente két edzést tartunk, de szeretnénk két edzőmérkőzést lejátszani, az ellenfeleket még keressük – beszélt a február közepi rajtig betervezett programról Labos Tibor.

Őszi mérleg

Helyezés: 9.

Győzelem: 4

Vereség: 6

Döntetlen: 1

Pontszám: 9

Dobott gól: 314

Kapott gól: 341

Házi góllövőlista: Osgyán Bence 79, Fekete László 41, Vlcskó Kelemen 38, Tárnyik Ferenc 36, Farkas Bálint 26, Sári József 25, Márton Máté 17, Felczán Olivér 15, Morva Tamás 11, Bak Balázs 7, Biri Ákos 5, Nemesi Krisztián 5, Tóth András Tamás 3, Kovács Balázs 2, Tokaji Márton 2, Fekete Gergő 1, Csörgő Attila 1.