Megint csak lengenfeldi klubbajnok lett Tar László

Szép rekord birtokosa a Békéscsabán élő Tar László, aki hosszú évek óta Ausztriában versenyez.

Kinti, lengenfeldi klubjában immár hatodik éve viselheti a klubbajnoki címet.

– A cím mellé Lengenfeld­ben egy névre szóló parkolóhely is tartozik – mondta Tar László, aki természetesen részletezte is a hagyományos versenyt. – Az eseményt kétnapos stroke play formában (ebben a játéknemben az a játékos győz, aki a legkevesebb ütésszámot („score”) éri el a meccs egyes fordulóiban – a szerző) bonyolítják le két különböző pályán, ugyanis a lengenfeldi klub rendelkezik egy Donauland és egy Kamptal pályákkal, ami egy kicsit nehezebbé teszi a jó eredmény elérését. Szerencsére az időjárás szombaton és vasárnap is kegyes volt a résztvevőkhöz. A győzelmet főleg a második napon nyújtott kiváló teljesítményemnek köszönhetem.

Tar László nemcsak versenyzői, hanem főzőtudományáról is számot adott.

– A verseny előtt igazi magyaros gulyáslevest főztem a klubtagoknak, lehet, hogy ezért is volt rendkívül jó a hangulat egész hétvégén? – tette fel a kérdést a békés­csabai golfozó.