Még tíz napig nevezhetnek a megyei csapatok

Még 10 nap áll rendelkezésre a megyei labdarúgócsapatok vezetőinek arra, hogy leadják a következő évi nevezéseiket. A veszélyhelyzet idején meghozott MLSZ elnökségi határozat szerint minden együttes ott indulhat, ahol tavaly versenyzett, ugyanakkor Békésben ez alighanem kivitelezhetetlen lenne, hiszen az elmúlt évek során 8 tagúra apadó megye I. osztály szinte biztosan elnéptelenedne. A legfrissebb helyzetről Szpisják Zsolt az MLSZ területi igazgatója beszélt.

Már tavaly akadtak olyan egyesületek, melyek jelezték, hogy nem kérnek a „félamatőr” ligából, inkább hátrább soroltatják magukat, amennyiben nem sikerül feltölteni a mezőnyt.

– A Körösladány NB III-ba jutásával teljesen elnéptelenedett volna a legfelsőbb szint, mert akadtak olyan csapatok is, amelyek ilyen körülmények között nem vállalták volna a részvételt erre az évre – fogalmazott Szpisják Zsolt. – Elodázhatatlanná vált tehát a létszámbővítés, a pandémia időszaka pedig jó alkalmat kínált arra, hogy megpróbáljuk rendezni a sorokat.

A tervek szerint a következő évben maradna a 4 osztályos tagolás, ám a megyei I. és a megyei II./A- és B-jelű csoportjában ideális keretek között 14-14 csapat alkotná a mezőnyt, így pedig az „új beszállókkal” a megye harmadik vonala sem ürülne ki, ott is legalább tucatnyi együttes kezdhetné a bajnokságot.

– A megyei I. osztályt érintő leépülési folyamat országos szintű problémává kezdi kinőni magát és ezzel a központ is tisztában van – részletezte a sportvezető. – Több helyen is tapasztalhatóak azok a folyamatok, amivel mi egy-két évvel mindenki előtt járunk. Nyilván mindenhol más a problémák eredője, de a megoldáshoz ugyanúgy szükséges a csapatok részéről is támogatás, mint az MLSZ elnökségének elvi hozzájárulása, ezek teremtik meg együttesen a nevezés utáni feltöltés feltételeit. Esetünkben mindenképpen tizennégy tagú mezőnnyel lenne az ideális a megyei I. osztály ahhoz, hogy a kisebb csapatok számára is megfelelő tér legyen és megállíthassuk a leépülési folyamatot.

Az elmúlt években a potenciális egyesületek egyik része azért nem vállalta az indulást, vagy éppenséggel hátrált ki a megye egyből, mert a részvétel érdekében túl sok utánpótláscsapatot kellett kiállítani. Másokat az egyre inkább „elharapódzó” álamatőrizmus riasztott vissza, míg akadtak olyan érintettek is, akik a békéscsabai kispályás bajnokság miatt ütköztek falakba, amely a pletykák szerint ugyancsak „fizetős”, de nem teszi lehetővé a megye egyes játékosok részvételét. A pandémia azonban talán abból a szempontból jól jött, hogy ezek a falak „leomolhatnak”, az utánpótlásban mutatkozó gondokra pedig az MLSZ kínál alternatívát.

– A járványügyi helyzet teremtett egyszeri és megismételhetetlen lehetőséget arra, hogy nyitottá tegyük az egyesületek előtt a megyei I. osztályú nevezést – folytatta a gondolatmenetet Szpisják Zsolt. – Olyan csapatok számára kívánunk előrelépési lehetőséget teremteni, ahol jól látható a fejlődés. Az ügy érdekében már csak egyetlen nagypályás utánpótláscsapat, az U19-es kiállítása kötelező országos szinten, mellé kombinálható egy szabadon választott korosztály, amely akár futsalba is nevezhető. Ezzel az MLSZ megtette azt a lépést, ami elhárítja az egyik legfőbb akadályt a megye egyes részvétel felől.

Az érem másik oldalát a csapatok működését irányító vezetők kompetenciájába tartozó túlfinanszírozás megoldása jelenti. Az igazgató szerint úgy tűnik, hogy a pandémia erre a területre is jótékony hatást gyakorol az önkormányzatok és cégek gazdasági lehetőségeinek beszűkülésével.

– Olyan csapatok belépésére van remény, melyek saját erőből, saját utánpótlásukra támaszkodva próbálnak építkezni évek óta – ecsetelte Szpisják Zsolt. – Az őszi idény végén készítettünk egy kimutatást a megyei I. és megyei II/A csoportra vonatkozólag, melyben azt vizsgáltuk meg, hogy az ősszel pályára lépő játékosok 2010-2011 óta hány évet töltöttek az adott egyesületben. A kapott adatokból kiderült számunkra, hogy van olyan, aki három, vagy öt évnél is hosszabb időt volt egy helyben. A számok szerint jövőre többségében azok a csapatok alkothatják a megye egyet, amelyek külső segítség nélkül is képesek megállni a helyüket. Ez is vonzóbbá teheti a legfelsőbb szintű indulást, hiszen kiegyenlítődik a mezőny.

Hogy konkrétan kik alkothatják majd a következő évi megyei I. osztályt, arról a július 3-i nevezési határidő lezárása után kaphatunk tisztább képet. A folyamat már elindult, péntek óta megnyílt az online felület, akadnak is szép számmal olyan csapatok, melyek feltöltötték a szükséges dokumentumokat.