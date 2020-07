Még sem lesz idén világbajnokság

A koronavírus–járvány kiszámíthatatlansága miatt a WAKO kick-box világszövetség törölte a versenynaptárból a 18 éven aluliak világbajnokságát. Az eseményt előzőleg az augusztusi eredeti időpontról novemberre halasztották, de a WAKO végrehajtó bizottsága online ülésén most úgy határozott, hogy a sportág legnagyobb versenyét mégsem rendezik meg az idén – adta hírül a Magyar Kick-box Szakszövetség.

A végrehajtó bizottság – amelynek Király István és Mórádi Zsolt személyében két magyar szakember is a tagja – szerint a koronavírus járvány második hullámának több földrészen tapasztalható megjelenése, valamint és a járvány kiszámíthatatlansága azt vetítik előre, hogy a belgrádi gyermek, kadet és junior vb-n nem lehetne garantálni a versenyzők és a szurkolók egészségét és biztonságát.

A WAKO közleményében hangsúlyozta: nem volt könnyű döntés a 4000 fős utánpótlás világbajnokság törlése, de a jelen körülmények között, és elsősorban a sportág jövőjét jelentő fiatalokra való tekintettel, nem kockáztathatják a lebonyolítást. Megértik az érintettek elkeseredettségét, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert is világszervezetként a kick-box hosszú távú fejlődése érdekében most a sportág képviselőinek az egészségét kell az elsődleges szempontnak tekinteni – tették hozzá.

Ez az első eset a kick-box közel ötvenéves történetében, hogy egy világbajnokságot nem tudnak megrendezni az adott esztendőben. Az őszről decemberre halasztott felnőtt Európa-bajnokság sorsáról várhatóan augusztus végén születik majd döntés.

Gregor László, a kick-box szakág megyei főinstruktora így vélekedik a döntésről:

– Nem örömteli, de szerintem felelősséggel meghozott, ésszerű döntés született. Komoly virológus tudósok sem tudják előre megmondani még, hova fog ez a járvány fajulni, és legfontosabb dolog az egészség, az élet védelme. Nem a kick-box az egyedüli sportág, amelyik szembesül ezzel a rettenetes kihívással.

– Természetesen a világbajnokságon túl is van élet, remélhetőleg jövőre könnyebb lesz. Most az edzésben tartott, zömében utánpótlás korú fiataloknak meg kellene találni azt a tevékenység formát, ami a klubokban a további munkára ösztönzi őket. Egyrészt most is folyik a nemzetközi életben az online formagyakorlat verseny, ami a versenyzőktől – klubjaikban – komoly felkészülést igényel. Pont Békés megyéből, Kondorosról szerepeltek benne magyar színekben, de a mostani fordulóban a füzesgyarmatiak is bekapcsolódnak. A következő, ami kitűzött cél lehet, a Makón, szeptember elején megrendezendő utánpótlás magyar bajnokság.

– Bár most nem válogató verseny lesz, de aki nyer a kategóriájában, az egy évig a bajnoki cím védője, mint minden sportágban! Remélhetőleg a vírusveszély nem akadályozza ennek a versenynek a megrendezését. A folytatásban a magyar bajnokság után lesz mód a kick-box-ban is meglévő övvizsga anyag gyakorlására, amire a megyei szövetség oktató videó anyagot is készített, aminek segítségével akár otthon is lehet gyakorolni, és felkészülten sikeres övvizsgát tenni.

– Mivel a vizsga felkészülés egyben hibajavítás is, amire normál versenyidőszakban nincs elegendő idő, most így bőven juthat erre idő. Bár nagy versenyek rendezésére valószínűleg nem lesz mód, nem lehetetlen egy-egy hétvégén egy adott korosztály bizonyos kategóriájának zártkörű versenyt rendezni, az egészségügyi szabályok, és létszám korlátok betartásával, a mérkőzések webkamerás közvetítésével. Minden ötlet jó, természetesen, a legfontosabb továbbra is az egészségügyi szabályok pontos, felelősségteljes betartása!