Meg sem fordult Kovács Barbara fejében, hogy abbahagyja

Egészen át kell alakítania az éves edzésprogramját Kovács Barbarának, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club Riót megjárt olimpikonjának. A válogatott gyalogló februárban még abban bízott, hogy a tavaszi kvalifikációs versenyeken megszerzi az olimpiai kvótát. Ám a terjedő koronavírus-járvány miatt a „kvalis” viadalokat törölték, az olimpiát elhalasztották.

Ahogy a legtöbb olimpiára készülő, vagy kijutásért küzdő sportoló, úgy Kovács Barbara is szomorúan vette tudomásul a hírt, hogy egy évvel elhalasztják a világ legnagyobb sporteseményét.

– Nem örültem a hírnek, bár az egészség, a sportolók, a résztvevők biztonsága a legfontosabb. Szomorú lettem, de számítottam rá, hogy ez fog történni – kezdte a 26 éves békéscsabai gyalogló. – Az edzéseredményeim azt mutatták, hogy kezdtem jó formába lendülni, s már nagyon vártam a gyügyi első kvalifikációs versenyt. Mindenesetre meg sem fordult a fejemben, hogy ne folytassam az edzéseket.

A Rio de Janeiróban az ötkarikás játékok légkörébe már egyszer belekóstoló gyalogló elmondta, hogy a résztávos edzéseken már folyamatosan 4:40-es tempókat ment, ami ezeket összeadva már 1 óra 34, 1 óra 35 körüli időt jelentett.

– Mindez, ha lassan is, de közelített az 1:32:45-ös 2017-ben jegyzett egyéni csúcsomhoz. Most ott tartunk, hogy a szinten tartás a cél, hogy edzésben maradjak. Remélem, előbb-utóbb kiderül, hogy mikor lehet majd versenyezni. Az biztos, hogy jó kis újratervezés lesz! Az edzéseimet irányító Tóth Sándorral a körülmények miatt most nem nagyon találkozhatunk személyesen, telefonon tartjuk a kapcsolatot, s az általa megadott edzésterv szerint készülök. Jaminaiként a Csorvási úton, jól kiépített útvonalon tudok készülni. A tempót lejjebb vesszük, de csak minimálisan. Hetente háromszor futok is, amúgy délelőttönként 8–10, délutánonként 6 kilométer a penzum, ebben benne van a gyaloglás is.