Meg sem állt a dobogó harmadik fokáig a csabai fiatal

A kadétoknak rendezték meg az ősszel megkezdődött vívószezon első országos bajnokságát. Remekül szerepelt a békéscsabai Alföld Vívó Akadémia fiatalja, Lenkefi Soma Boldizsár, akinek bronzérmet akasztottak a nyakába a budapesti Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban megrendezett, 121 vívót felsorakoztató viadalon.

Már a körmérkőzések során látszott, hogy Soma kiváló formában érkezett az év egyik legfontosabb versenyére, veretlenül jutott föl a táblára. Sorrendben a szolnoki Mercz, az MTK-s Dunay, végül a vasasos Gyenes legyőzésével jutott döntőbe az egész nap extázisban vívó csabai párbajtőröző. A dobogóért az OVSE vívóját, Horváthot kellett legyőznie. Sokáig úgy tűnt, nem fog sikerülni az újabb bravúr, ellenfele már öt találattal is vezetett, de Soma óriási hajrával kiegyenlített, majd a hosszabbításban a győztes tust is ő érte el. A ranglistát vezető Kovács Gergely, az Alba Régia Vívó Akadémia versenyzője aztán megálljt parancsolt a csabai fiúnak, aki élete legjobb eredményét érte el, s mivel még jövőre is kadet, szép jövő előtt áll.

A még nála is fiatalabb Tóth Marcell 37., Krnács Tamás 86. lett a 120 fős mezőnyben.

Az AVA lányai is kitettek magukért a 104 fős mezőnyben, Bencsik Anna és Oláh Lili is magabiztos vívással jutott be a legjobb tizenhat közé. Annát a BVSC versenyzője Majcher, Lilit a Vasasból érkezett Gálfalvy állította meg. Előbbi 10., utóbbi 14. lett. Hricz Lilla 37., Csomor Alexa 61. lett 104 vívó között.

Az AVA lánycsapata az érdi Danúbiusz csapatával kezdte meg a csapatbajnokságot, s 45:30-ra győzött. A nyolcas táblán szoros mérkőzésen vereséget szenvedtek a Honvéd gárdájától (43:45), de az alsó ágon a pécsi, majd a debreceni Interfencing csapatát legyőzve megszerezte az ötödik helyet az Oláh Lili, Bencsik Anna, Csomor Alexa, Hricz Lilla összeállítású csapat.

A fiúcsapat a kisebb sérüléssel küszködő Lenkefi Somával, Tóth Marcellel és Krnács Tamással a tizenhatodik helyet szerezte meg.