Szettet rabolt a Békéscsabától a fővárosi csapat

Győzött a BRSE az MTK ellen.

MTK Budapest–Békéscsabai RSE 1:3 (–17, 29, –14, –21)

Röplabda Extraliga női mérkőzés, Budapest. V.: Mezőffy, Soltész. MTK: TAKÁCS 13, ZÓLYOMI 13, PETŐVÁRY 19, Kiss G. 6, Durst 2, Godó 3. Cs.: Nagy F. (liberó), Vezsenyi, Lesi, Szalai, Király 8. Vezetőedző: Tóth Gábor. Békéscsaba: Dapic 13, KLARIC 18, BODNÁR 9, Evans 3, Glemboczki 1, BODOVICS 14. Cs.: Molcsányi (liberó), Sebestyén 6, Szedmák 2, Fábián. Vezetőedző: Vasja Samec Lipicer.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 2:8, 5:8, 10:11, 12:15, 15:23. 2. szett: 3:2, 5:9, 10:11, 12:17, 17:18, 22:21, 25:26, 28:27. 3. szett: 5:3, 11:8, 12:15, 13:22. 4. szett: 4:7, 7:12, 11:13, 15:19, 19:20, 21:24.

Szépen belekezdett a Békéscsaba, amely Dapic és Klaric pontjaival 3:0-s vezetést szerzett. Evans és Bodnár remek sáncai után már hat egység is volt a két csapat között, amikor váratlanul megtorpant a BRSE, a túloldalon Zólyomi védekezett és blokkolt nagyon jól és pillanatok alatt közel került az egyenlítéshez az MTK. Jöttek az időkérések, itt is, ott is. Sikerült megnyugtatnia tanítványait Vasja Samec Lipicer vezetőedzőnek, a két horvát ismét pontokat hozott csapatának, Bodnár centerjátéka is dicsérhető volt, Bodovics pedig egy ásszal tűnt ki és máris újra 6 volt közte. Klaric pillanatai következtek, aki előbb sikeresen blokkolt, majd ütött egy ászt. A szett végére Petőváry rossz megmozdulása tett pontot.

Kicsit döcögősen kezdődött a 2. játszma csabai szempontból, de ha lassan is, a Klaric-Bodnár-Evans hármas kiegyenesítette a dolgokat és csapatuk kezébe került az előny és az irányítás is. Hullámzó volt azonban a vendégek játéka és a hazai kék-fehérek Zólyomi és Takács vezérletével gyorsan felzárkóztak. Időben eszméltek azonban a vendégek és a nagyon jól játszó Bodovicsnak köszönhetően ismét megugrott a BRSE. Semmi sem dőlt el, hiszen Petőváryék újra összekapták magukat, és 18:17-es csabai vezetésnél a vendégek edzőjének kellett időt kérnie. A hazaiak lelkesedésére nem lehetett panasz, hiszen alaposan elnyújtották a szettet, melyen a csabaiak ötször is játszmalabdához jutottak, mégis az MTK lett a nyerő!

Nehezen vette fel a ritmust a 3. szettben a BRSE, a Zólyomiék kerültek előnybe, Bodovicsék a játszma közepén azonban fordítottak. Következett egy 6:0-s csabai roham, amivel nagyot változott a helyzet. Innentől már nem remegett meg a kéz, a játszmát Bodnár zárta le.

Dapic eredményessége révén szerzett előnyt a 4. játszma elején a BRSE, amely magabiztosan játszott, ellenfele pedig sokáig csak futott az eredmény után, legközelebb a játszma hajrájában kerültek vendégeikhez, ám Bodnár sikeres blokkja után Klaric pontja játszma-, és mérkőzéslabdát ért, majd Kiss rontása győzelmet.