Még egy kis könnyelműsködés is belefért

A Békéscsabai Előre NKSE NB II.-es mérkőzés keretein belül csapott össze a Ferroép-Szer Deszk csapatával a napokban.

EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE–Ferroép-Szer Deszk 38–18 (19–6)

Kézilabda NB IIn-es bajnoki mérkőzés. Női. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Feind, Kathi. Békéscsaba: Csizmadia – Gyenes 3, Török F. 8 (1), Kéri 3, Bakonyi 7 (1), Ekker G. 6 (1), Kukely K. 5. Cs.: Bánfi (kapus), Farkasinszki D. 3, Szabó K., Bencsik 2, Bucsi, Vozár M. 1, Mezei. A Deszk legjobb dobója: Kozserán 7 (3). Edző: Fábián Csaba. Kiállítások: 10, ill. 2 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 6/3. A békéscsabaiak pénteken, még a tiltó rendelkezések életbe lépése előtt léptek pályára a bajnokság 17. fordulójában. Az első félidőben kiválóan védekezett a Békéscsaba. Szünet után jelentős vezetése tudatában könnyelműsködni kezdtek a csabai lányok, de ez is belefért, hiszen a végére így is jelentős különbség maradt a két csapat között. A lila-fehérek ilyen arányban is megérdemelten nyertek.