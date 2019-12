Maximális erővel készülnek Márton Anitáék a fedett vébére

Békéscsabán készül a következő versenyszezonra Márton Anita, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club világbajnok súlylökője. A közel kéthetes edzőtábor pénteken zárul.

A békéscsabaiak klasszisa két, a közelmúltban Szentesre igazolt dobóval, a súlylökő Veiland Violettával és Fischl Márkkal készül a Tünde Utcai Atlétikai Centrumban.

– Az alapozást november elején kezdtük meg, melynek legnehezebb részén már túl is vagyunk – mondta érdeklődésünkre Márton Anita. – Jelenleg a maximális erőfejlesztésen van a hangsúly, délelőttönként kondiedzés és speciális erősítés, délutánonként pedig előkerül a medicinlabda és különböző gyakorlatokat végzünk. Januárban lépünk egyet, amikor már a gyors erőfejlesztés kerül napirendre, majd megkezdődik a fedett pályás versenyidőszak.

A világbajnoktól megtudtuk, hogy több különbség is van a tavalyi hasonló időszak és a mostani felkészülése között.

– Most sokkal jobb formában kezdtem el az alapozást, mint egy éve, amikor a sérülésemből felépülve a jó erőállapot elérése volt a célunk. Tavaly ilyenkor még nehezebben mentek a szökdelések, volt félsz is bennem, nem mertem magam úgy terhelni, mint korábban. A dohai világbajnokság október elején fejeződött be, emiatt közelebb került egymáshoz a két versenyszezon, nem maradt idő arra, hogy leeresszek, így jobb állapotban kezdhettem el a munkát. Akkor nem löktünk, voltak hiányosságok, Dohában is emiatt nem lettem érmes, most fogunk, és nagyon rámegyünk majd a technikára.

Az esztendő első nagy világversenye március 13-án kezdődik a kínai Nanjingban, ám Anita különösebben még nem foglalkozott a fedett pályás világbajnoksággal.

– Addig még három hónap van, konkrét célt nem is fogalmaztam meg, de szeretnék 19,50 méter körül lökni.

Márton Anita felkészítője, Eperjesi László érdeklődésünkre elmondta, hogy e napokban a maximális erősítést végzik, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogy ha például egy fekvenyomónak 100 kilogramm a legjobb eredménye, akkor igyekeznek ezt elérni, vagy felülmúlni.

– A felkészülés talán legfontosabb időszakában vagyunk. Az első versenyünk január 11-ei győri Újévi GYAC-kupa lesz, az országos bajnokságra február végén kerül sor. A csúcsformát a márciusi világbajnokságra tervezzük – vázolta a közelgő versenyprogramot Eperjesi László.