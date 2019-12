Multyán Csaba csatár lett az őszi szezon legjobbja

A megyei II. osztályú­ labdarúgó-bajnok­ság A csoportjában is kialakult az őszi idény válogatottja. A 2019–20-as őszi szezon legjobb játékosa a Mezőkovácsházi TE rutinos, magasabb osztályokat is megjárt csatára, Multyán Csaba lett, aki harminc gólt szerzett a bajnokság első szakaszában, és ezzel ő vezeti a csoport góllövőlistáját.

Labdarúgás A megyei II. osztály A csoportjának őszi válogatottjába nyolc csapat adott játékost. A Csanádapáca, a Dévaványa és az Okány két-két labdarúgóval képviselteti magát. Egy-egy labdarúgót delegált a legjobbak közé a Békéscsabai MÁV SE, a Csabacsűd, a Mezőkovácsházi TE, a Mezőberény és a Mezőhegyesi SE.

A kapusoknál a csanád-apácaiak 39 éves, rutinos hálóőre, a korábban Nagybánhegyesen és Kaszaperen is megfordult Demkó Mihály lett az első, aki háromszor bizonyult a forduló­ legjobbjának.

A jobb oldali védőknél a mezőberényiek saját nevelésű, 22 éves labdarúgója, Fazekas Márk végzett az élen, aki négyszer került be a forduló legjobbjai közé. A tehetséges szélső hátvéd három alkalommal vette be az ellenfelek kapuját.

A belső védőknél a 29 éves Viczián Dániel, a Békéscsabai MÁV játékosa végzett az első helyen, aki öt alkalommal vívta ki a fordulóválogatottságot. A békéscsabaiak saját nevelésű labdarúgója egy gólt szerzett az ősz folyamán, és korábban három éven át a megyei I. osztályú Körösladányt erősítette. A másik belsővédő-poszton a szintén rutinos, 36 éves okányi Bende Balázs négyszer került be a forduló legjobbjai közé. A korábban több mint egy évtizeden át a sarkadi csapatban szerepelt hátvéd erőssége az okányi alakulatnak.

A bal oldali védőposzton a nyáron a szomszédos Kondorosról érkezett, a csabacsűdi együttest erősítő Rafaj Roland lett az első, aki öt alkalommal volt tagja a for­duló válogatottjának. Az őszi idényben a magasabb osztályt is megjárt 26 éves szélső hátvéd öt góllal segítette csapatát.

A középpályásoknál a listavezető mezőhegyesi csapat huszonkét esztendős labda-rúgója­, Lugasi Martin kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, hétszer került be a forduló legjobbjai közé. A korábban Mezőkovácsházán, Dombegyházon és a Békéscsabai UFC-ben is szerepelt játékos fontos gólokat szerzett az ősszel, és tizenhat alkalommal vette be az ellenfelek hálóját.

A tabella második helyén álló Dévaványa középpályása, Kéki Csaba hatszor volt tagja ősszel a forduló válogatottjának, és tíz góllal segítette csapatát. A 29 éves labdarúgó korábban szerepelt a Kisújszállás és a megyei I. osztályú Körösladány együttesében is.

Egy másik dévaványai középpályás, a 23 éves, gólerős Kovács Ferenc is bekerült az ősz csapatába, miután ötször került be a forduló válogatottjába. A korábban Gyulán és a Békéscsaba 1912 Előre második csapatában is szerepelt középpályás tizenhárom góllal terhelte meg a vetélytársak kapuját.

Az őszi szezon válogatottjának legfiatalabb tagja a Csanádapáca mindössze húszéves, gólerős középpályása, Oláh Ákos, aki ötször volt tagja a forduló csapatának. A pályafutása során a Békéscsabai Előre utánpótlás-együtteseiben is szerepelt, fiatal játékos tizenhárom góllal járult hozzá csapata sikereihez.

Az őszi idény játékosa a tabella harmadik helyén álló Mezőkovácsházi TE korábban magasabb osztályokban is megfordult csatára, Multyán Csaba lett, aki nyolcszor volt tagja a forduló válogatottjának. A gólerős, harmincnégy éves támadó, aki korábban szerepelt a Békéscsaba 1912 Előre együttesében, valamint az osztrák Erlauf SV csapatában is, harminc gólt szerzett az őszi szezonban, és ezzel első helyen áll a csoport góllövőlistáján. Érdekesség, hogy a 2018–2019-es bajnokság őszi idényében is Multyán Csaba volt a legjobb a megye II. osztályban, akkor a Kunágota színeiben.

A másik támadó az ősz válogatottjában az okányiak 27 éves csatára, Mező Sándor, aki teljesítménye alapján ötször került be a forduló legjobbjai közé. A korábban a megyei I. osztályban a Szeghalom és Körösladány együttesében is megfordult támadó tizenhat alkalommal vette be az ellenfelek kapuját.