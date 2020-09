A legjobb nyolc közé jutott a BRSE

Swietelsky-Békéscsabai RSE–Gödöllői RC 3:1 (18, –21, 12, 16)

Magyar Kupa női mérkőzés, nyolcaddöntő, 2. találkozó. Békéscsaba, zárt kapuk mögött. V.: Horváth Miklós, Szél Márta Judit. Békéscsaba: Cicic 5, Glemboczki 19, Bezsonova 12, Vander Weide 20, Zólyomi 7, Szűcs 12. Cs.: Kertész (liberó). Vezetőedző: Tóth Gábor. Gödöllő: Ratkai 18, Mishonova 10, Buse 9, Tóth-Bagi, Kökény 6, Kovács E. 3. Cs.: Faragó, Barta (liberók), Ferentzi, Bajnóczi 5, Saáry 1, Sorompó. Vezetőedző: Szalay Attila.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 4:0, 10:2, 13:7, 18:11, 24:15. 2. szett: 1:7, 4:12, 9:15, 20:22. 3. szett: 15:3, 20:8, 24:12. 4. szett: 7:2, 11:7, 15:9, 21:10.

Marta Drpa helyett az amerikai Vander Weide kapott lehetőséget a békéscsabaiaknál.

Az első játszmát a kiválóan kezdő BRSE uralta, s bár Ratkaiék a végén felzárkóztak, maradt az előnyből annyi, hogy Szűcs Grétáék behúzzák.

Ráijesztett vendéglátójára a GRC a 2. szettben, Tóth Gábornak 1:7-nél időt is kellett kérnie. A Gödöllő dominált a folytatásban is, még ha Szűcsék 2 pontra fel is zárkóztak. Kökényék azonban kihasználták a csabai hibákat és értékesítve a második szettlabdájukat kiegyenlítettek.

Mintha kicserélték volna a 3. játszmára a csabaiakat, vendégek sokáig pontot alig tudtak szerezni. Bezsonováék később is határozottan, jobban röplabdáztak és ismét előnybe kerültek.

A zárójáték már nem hozott meglepetést, a csabaiak hibákkal ugyan, de magabiztosan játszottak és lezárták a párharcot.

A BRSE a Jászberény–Diósgyőr mérkőzés győztesével találkozik a legjobb 8 között.

Tóth Gábor: – Fontos volt, hogy még a bajnokság megkezdése előtt abszolváljuk a párharcot. Köszönjük a Gödöllőnek, hogy partnerek voltak ebben.

Szalay Attila: – Ismét sikerült egy izgalmas, jó szettet játszanunk és megnyernünk. A játékunk hasonló volt a szombatihoz, van még min dolgoznunk. Gratulálok a Békéscsabának, további sok sikert kívánok nekik!

