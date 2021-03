Márton, Baji és Bohus is színre lépett

Ismét olimpiára készül a világ. Csak remélhetjük, hogy a vírushelyzet végre lehetővé teszi, hogy újra összegyűljenek és megmérettessenek a legnagyszerűbb sportolók. Az eddigi 31 nyári olimpián több tízezernyi kiválóság veselkedett neki, hogy elnyerje az olimpiai aranyérmet, hogy dicsőséget szerezzen hazájának, hogy megmutassa képességeit a világnak. A résztvevők – és gyakran dicsőséget szerzők – között szép számban voltak Békés megyei kötődésűek is. Sorozatunkban arra vállalkoztunk, hogy olimpiáról olimpiára számba vegyük őket. A feltüntetett adatok a kutatások jelenlegi állását tükrözik.

XXX. Nyári Olimpiai Játékok: 2012, London

Békéscsaba olimpiatörténetének harmadik legnépesebb csapata utazott Angliába. Az öt csabai klubban versenyző sportoló: Bohus Richárd úszó, Böczögő Dorina tornász, valamint Baji Balázs, Madarász Viktória és Márton Anita atléták. (Csak emlékeztetőül: Barcelonában hat, Atlantában hét békéscsabai állt rajthoz.) A londoni ötből hárman viharsarki születésűek: Bohus és Baji Békéscsabán, Böczögő Orosházán született. Szintén indult a Békéscsabán született, háromszoros Eb-bronzérmes úszó, Balog Gábor is. A 4. helyezett férfi-kézilabdaválogatott tagja volt az Orosházi FKSE nemrég visszavonult játékosa, Zubai Szabolcs.

A hivatalos delegáció tagja volt még Bökfi János, mint a súlyemelők szövetségi kapitánya, Petrovszki Pál Böczögő Dorina felkészítőjeként, valamint Kalmár Zsuzsanna tornász-pontozóbíró. Kalmár Zsuzsa minden idők egyik legjobb, legsikeresebb csabai tornásza, később edzője volt. Ám ami nem sikerült sportolóként (Moszkva előtt megsérült) és felkészítő szakemberként (a Sydney-ben rendezett játékok előtt várta gyermekét), az sikerült versenybíróként: olimpiai résztvevő lehetett! Az egykor Békéscsabán élt és edzősködött Szakadáti László a LEN tisztségviselőjeként tevékenykedett Londonban.

Kint volt az angol fővárosban ifj. Tomhauser István is, aki a Budapesten tanuló Baji Balázs felkészülését irányította. Miként a szlovák atlétikai csapat edzőjeként Juraj Benčik is, aki a Békéscsabai AC versenyzőjének, Madarász Viktóriának is az edzője volt egyben. Peking után már visszavonult, de szakértelmét nem nélkülözhette az amerikai úszóválogatott Jon Urbancheknek. A Szarvasról elszármazott amerikai úszópápát visszahívták, s segítségét kérték többek között Michael Phelps felkészítésében.

XXXI. Nyári Olimpiai Játékok: 2016, Rio de Janeiro

Békéscsaba városvezetése négy olimpiai résztvevőnek intett búcsút a riói utazás előtt. A négy közül hárman atléták voltak: Baji Balázs és Márton Anita immár második olimpiájára készült, Kovács Barbara pedig a „klasszikus békéscsabai atlétikai számban”, gyaloglásban kvalifikálta magát.

Márton Anita azután óriási országos rekorddal, világklasszisok sorát megelőzve a dobogó harmadik fokára állhatott Rióban! Békés megyei egyesület sportolója legutóbb 1992-ben végzett az első három hely egyikén. Még ennél is „durvább”, hogy női atléta 1968-ban szerzett érmet, magyar súlylökő pedig (jelesül a megyénkből elszármazott Varjú Vilmos) 52 esztendővel azelőtt állhatott dobogóra…

A negyedik csabai résztvevő, a Londonban ugyancsak versenyző, Bohus Richárd volt. S bár az úszók Rióban – kevés kivételtől eltekintve – a várakozás alatt szerepeltek, Ricsi jól teljesített, élete legjobbját úszta 100 m gyorson.

A Márton–Baji–Bohus hármasnál érdemes megállnunk egy pillanatra, s megemlíteni, hogy az elkövezendőkben felejthetetlen sikerek részesei lehettek. Márton Anita Európa-bajnoki címei és vb-ezüstérme mellett megszerezte atlétikában az első magyar világbajnoki aranyérmet is (fedett pályán, 2017-ben)! Baji Balázs az első magyar sprinter, aki világbajnokságon dobogóra állhatott (2017, London, bronzérem)!

Bohus Richárd – az Európa-bajnokságokon szerzett medáljai mellett – a 4×100 m-es magyar férfigyorsváltó tagjaként harmadikként csaphatott a célba az ugyancsak 2017-ben rendezett, budapesti világbajnokságon! Hihetetlen sporttörténelmi bravúr volt mindhárom sportolónk teljesítménye!

Rajtuk kívül további öt békéscsabai kötődésű sportembernek szurkolhattunk Brazíliában, az olimpián: Madarász Viktóriának, Rácz Sándornak (egykor mindketten a Békéscsabai Atlétikai Club ­gyaloglói voltak), az úszó Balog ­Gábornak, illetve a kisgyermekkorát Csabán töltő világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Olasz Annának, aki a nyílt ­vízi úszók között állt rajthoz.

S volt egy ötödik csabai vonatkozású résztvevő is, az argentin Lucía Fresco hazája röplabda-válogatottját erősítette Rióban, egy évre rá pedig a Békéscsabai Röplabda SE játékosaként kergette az őrületbe az ellenfeleket. Csabán MEVZA-kupát nyert, s magyar bajnok lett.

További megyei vonatkozásban a Szarvason élő vízipólós, Kis Gábor és a valamikori orosházi asztaliteniszező, Lovas Petra szerepel a listánkon, de ne feledkezzünk meg a világ- és Európa-bajnoki címeket nyert gyomaendrődi Tótka Sándorról sem, aki – Olasz Annával egyetemben – valójában az utolsó pillanatban kapott lehetőséget a kiutazásra (mindkettejük szereplését riválisok doppingproblémája tette lehetővé).

A magyar hivatalos delegáció tagja volt Eperjesi László, Márton Anita, valamint ifj. Tomhauser István, Baji Balázs felkészítője. Juraj Benčik ezúttal sem hiányzott az olimpiáról. A tótkomlósi születésű sportember versenyzőként 1980-ban volt jelen, szakvezetőként pedig 1988 óta folyamatosan. S nemcsak jelen volt, hanem aranyéremhez is segítette 50 km-es gyaloglásban Matej Tóthot! (Huszonnyolc évvel korábban egy másik tanítványa, Jozef Pribilinec nyert olimpiai bajnoki címet!)

S persze az amerikai úszóválogatottat – benne Michael Phelpset – szakmai tanácsokkal segítve ismételten olimpiai résztvevő volt a Szarvason született Jon Urbanchek.

Érdekességképpen meg lehet említeni, hogy brit színekben indult a játékokon Simon Rebeka kajakos, akinek édesanyja gyulai, a helyi sportegyesület egykori kiváló úszója volt. Ugyancsak az „érdekesség kategóriába” tartozik, hogy a 2018-as téli olimpián, a dél-koreai Phjongcsangban jégre lépett Tóth Ivett műkorcsolyázó. Anyukája békéscsabai, s Ivett nagyon szereti a megyeszékhelyt. Csabán élő nagymamájánál gyakran nyaralt gyermekkorában.

XXXII. Nyári Olimpiai Játékok: 2021, Tokió

Ma még abban sem lehetünk biztosak, hogy megrendezik az olimpiai játékokat. Mindenesetre nagyon bízunk benne!

Kis számvetést esetleg tehetünk, hogy kik azok, akik már kvalifikálták magukat az olimpiára, s kik azok, akik még „odaérhetnek”.

Márton Anita már teljesítette az olimpiai szintet, így, ha szülése után fel tud készülni, vélhetően ott lesz Tokióban. Özbas Szofi, a Békés Megyei Kano Judo SE dzsúdósa a világranglistán jelenleg kvalifikációs helyen áll, remélhetőleg meg tudja őrizni pozícióját. Esélyes a részvételre Kovács Barbara gyalogló is. Ha esetleg az olimpiai szintet nem is sikerül elérni, az aktuális világranglistáról bekerülhet az utazó keretbe. A Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidő Sport Egyesület súlyemelője, Mitykó Veronika számára sem úszott még el a remény. Idei jó szereplésével összegyűjtheti a részvételhez szükséges pontszámot. És akár elérheti az olimpiai szintet a Gyulai Várfürdő Kft. fiatal úszónője, Veres Laura is.

Kvalifikálta már magát Bohus Richárd, aki néhány éve a BVSC-ben úszik, s Kácser Zita is, aki korábban a Békéscsabai AC atlétája volt. Az országnak szerzett kvalifikációt Fazekas Mária, az OMTK egykori asztaliteniszezője, Bodonyi Dóra, a szarvasi születésű kajakos, valamint Tótka Sándor (ugyancsak kajakos), aki Gyomaendrődön nőtt fel. Nyilván az idei eredményeik, formájuk alapján dől el, hogy a kivívott részvétellel ők élhetnek-e, avagy mást nevez a Magyar Olimpiai Bizottság.

A női kézilabda-válogatott még a kvalifikációs torna előtt áll. A keretben ott találjuk a Békéscsaba három egykori játékosát, Kovács és Kisfaludy Anettet, valamint Csiszár-Szekeres Klárát. Talán sikerülhet…

Nagyon drukkolunk dr. Baji Balázsnak és Olasz Annának is, akik jó eséllyel veselkednek neki az idei versenyeknek annak érdekében, hogy kivívják az olimpiai részvételt.

Békés megyeiek Londonban

BAJI BALÁZS (atlétika): 35. helyezett 110 m-es gátfutásban, a 6. előfutamban 5. helyezett, kiesett (13,76).

BALOG GÁBOR (úszás): 11. helyezett 200 m háton, a 2. elődöntőben 5. helyezett, kiesett (1:57,56), a 2. előfutamban 1. (1:56,98).

BOHUS RICHÁRD (úszás): 22. helyezett 100 m háton, a 3. előfutamban 5. helyezett, kiesett (54,84).

BÖCZÖGŐ DORINA (torna): 49. helyezett egyéni összetettben (50,599); 50. helyezett felemás korláton (13,200); 52. helyezett talajon (13,166); 73. helyezett gerendán (11,600); 79. helyezett ugrásban (12,633).

MADARÁSZ VIKTÓRIA (atlétika): 41. helyezett 20 km-es gyaloglásban (1:34,48).

MÁRTON ANITA (atlétika): 23. helyezett súlylökésben, (17,48 m-rel).

ZUBAI SZABOLCS (kézilabda): 4. helyezett a férfi-kézilabdaválogatott tagjaként.

Békés megyei vonatkozású eredmények Rio de Janeiróban

BAJI BALÁZS (atlétika): 15. helyezett 110 m-es gátfutásban, az 1. elődöntőben

4. helyezett, kiesett (13,52).

BALOG GÁBOR (úszás): 25. helyezett 100 m háton, a 3. előfutamban 6. helyezett, kiesett (54,48); 9. helyezett a 4×100 m-es vegyes váltóval, a 2. előfutamban 5., a csapat nem jutott a döntőbe (3:33,89).

BOHUS RICHÁRD (úszás): 24. helyezett 100 m gyorson, a 4. előfutamban 2. helyezett, kiesett (48,86); a 4×100 m-es gyorsváltót utólag kizárták, mert a váltóban nevezett sportolóknak valamelyik versenyszámban indulniuk kellett volna, de ez nem történt meg. (Egyébként a gyorsváltó új országos csúcsot úszott, amely így érvénytelen.) 9. helyezett a 4×100 m-es vegyes váltóval, a 2. előfutamban 5., a csapat nem jutott a döntőbe (3:33,89).

KIS GÁBOR (vízilabda): 5. helyezett a magyar férfi-vízilabdaválogatott tagjaként.

KOVÁCS BARBARA (atlétika): 58. helyezett 20 km-es gyaloglásban (1:42:11).

LOVAS PETRA (asztalitenisz): 33. helyezett egyesben, a második fordulóban kiesett a versenyből.

MADARÁSZ VIKTÓRIA (atlétika): 25. helyezett 20 km-es gyaloglásban (1:33,59).

MÁRTON ANITA (atlétika): 3. helyezett női súlylökésben, 19,87 m-rel.

OLASZ ANNA (úszás): 14. helyezett 10 km nyílt vízi úszásban (1:57:45).

RÁCZ SÁNDOR (atlétika): nem fejezte be a versenyt 50 km-es gyaloglásban.

TÓTKA SÁNDOR (kajak-kenu): 4. helyezett K-2 200 méteren (párja: Molnár Péter).

Argentin színekben: LUCÍA FRESCO (röplabda): 9. helyezett az argentin női röplabda-válogatott tagjaként.

Sportoló, edző, szurkoló is nagyon bízik benne: lesz olimpia Japánban.