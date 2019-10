Márton Anita ötödik lett a női súlylökésben

Márton Anita biztatóan kezdett a női súlylökés világbajnok döntőjében, de a feljavuló mezőnyben végül nem tudta megismételni két évvel ezelőtti ezüstérmes produkcióját.

A hetedik nap legnagyobb kérdése az volt, a súlylökő Márton Anita tényleg nem lesz-e a második versenynapján is olyan „tutyimutyi”, mint az elsőn volt. Még véletlenül sem mi, hanem ő maga fogalmazott így a szerdán. A jelző ugyanakkor talán erős, a selejtezőn ugyanis nem tűnt bátortalannak, sokkal inkább úgy, mint aki rutinos versenyzőként takarékosodik az erejével, és igyekszik pontosan annyi energiát beleadni, hogy bejusson a döntőbe, ami négy centivel sikerült is.

És azért is szurkolhattunk, hogy a Békéscsabai AC harmincéves versenyzőjének ne szakadjon meg a 2014 óta tartó sorozata, ugyanis a zürichi Európa-bajnokság óta majdnem minden világversenyről éremmel jött haza, ami az eltel öt évben kilenc medált jelent. Csak egy kivétel volt, a 2015-ös pekingi világbajnokságon huszonnyolc centi híján negyedik lett az amerikai Michelle Carter mögött, azaz a sorminta nem hibátlan, de mindenképpen megsüvegelendő teljesítmény.

Két pozitív fejlemény is segíthette a női mezőnyt Dohában, egyrészt a férfiak már bemelegítették a dobókört, ugyanis ugyanaznap délután rendezték a férfi súlylökés kétcsoportos selejtezőjét, és kilencen dobtak huszonegy méter felett. Másrészt a verseny alatt most voltak a legtöbben a Kalifa Stadionban, húszezren teremtettek végre igazi világbajnoki hangulatot, bömbölt a zene és hullámzott a tömeg, több, eddig letakart szektort is meg kellett nyitni, hogy az emberek beférjenek.

Márton Anita nyolcadikként kezdte a dobásokat a fináléban, és az első kísérleténél kiderült, nem hiába mondta a selejtező után, hogy kétszer nem lép ugyanabba a folyóba, ugyanis egyből 18.75-re szállt a golyó. Ami biztató kezdet volt, a tizenkettes mezőnyből csak a címvédő kínai Kuncs Licsiao (19.07) és a remek formában lévő jamaicai Danniel Thomas-Dodd (18.97) dobott nagyobbat. Azonban míg ők ketten szereztek egy kis előnyt, a második kör végére nagyon besűrűsödött a mezőny Márton körül, hatan, heten is akadtak, akiktől bármikor lehetett egy nagyobb dobásra számítani.

Bár a harmadik kör után már öten álltak előtte, nem volt veszélyben Márton Anita nyolcas döntőbe jutása, az viszont látszott, hogy ennél több kell az éremhez. Ugyanis míg a német Christina Schwanitz, a fehérorosz Aljona Dubickaja és a kalapácsvetőből lett súlylökő, az amerikai Maggie Ewen dobásai egyre javultak, a verseny feléig Márton jóval alatta maradt első kísérletének. Sőt, dobásai egyre gyengébbek lettek (18.41, 18.37, 18.28, 18.18), és miközben már a hetedik helyre csúszott, már csak az utolsó kísérletében bízhattunk, Márton ugyanis nem egy nagy versenyt mentett már meg az utolsó körben.

Két éve, Londonban egy 19.49-es kísérlettel sikerült az ötödikről a második helyre feljönnie, és bár Dohában is bejött a záró dobása, de 18.86-is kísérlete arra volt elég, hogy az ötödik helyre jöjjön fel a világbajnokságon – olvasható a Nemzeti Sport honlapján.