Marincsák Nikolett lőtte a legtöbb gólt

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége a közelmúltban egyhangúlag úgy döntött: a koronavírus-járvány által kiváltott helyzetre tekintettel berekeszti a bajnokságokat, nem hirdet bajnokokat, feljutók és kiesők sem lesznek. A Nemzeti Sport összeállítást készített a bajnokság érdekességeiről, ebből szemezgettünk, illetve öt ponttal a tabella 13. helyén végzett Békéscsabai Előre NKSE-re vonatkozó statisztikákat adunk közre.

Ami a nemzetközi kupaindulókat illeti a szövetség az előző, a 2018–2019-es kiírásban elért eredményeket tekinti mérvadónak – ennek értelmében jelenleg papíron az új lebonyolítású Bajnokok Ligájában a Győr és pozitív elbírálás esetén szabadkártyásként az FTC vehet részt, míg az új Európai Kézilabdaligában, illetve az EHF-kupában a Siófok, az Érd, a Vác és a Debrecen indulhat.

A hivatalos végeredmény híján is gólzáporos találkozókat, szikrázó csatákat és parázs küzdelmeket hozott a női NB I 2019–2020-as idénye, és a statisztikai adatok között már csak azért is érdemes szemezgetni, mert jó eséllyel (gazdasági problémák, fizetéscsökkentések és nehézségek már most több klubnál előfordulnak) ugyanez a 14 csapat küzd meg egymással az új évadban is – amikor remélhetőleg már érmeket is osztanak.

A lejátszott 130 mérkőzésen 271 játékos szerepelt a 14 klub színeiben, a legkevesebb, 16 az EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE-ben, míg a legtöbb, huszonnégy a Kisvárdánál. Tizennyolc olyan meccs volt, amelyen valamennyi hétméteresből gól lett. A legtöbb megítélt büntető, 15 a Fehérvár–Békéscsaba és a Mosonmagyaróvár–Dunaújváros találkozón volt, míg a legkevesebb, három a Kisvárda Vác és Fehérvár elleni meccsein. A legtöbb kimaradt büntetőt (hét) a Fehérvár–FTC csata hozta. A legtöbb kiállításnak számító 28 perc négyszer (FTC–Dunaújváros, Mosonmagyaróvár–MTK, DVSC-Mosonmagyaróvár és Dunaújváros–Szent István) fordult elő.

A kapusok közül a Vác nyáron a montenegrói Buducsnoszthoz igazoló, világbajnok brazilja, Bárbara Arenhart (jobbra) dobta a legtöbb gólt, szám szerint nyolcat. A legkevesebb találat a Szombathely–Dunaújváros (41 gól, 23–18), míg a legtöbb az MTK–Érd (75, 40–35) összecsapáson esett. A legnagyobb hazai győzelmet a Győr aratta a Kisvárda felett (45–19), míg a legnagyobb vendéggyőzelem a Szent István–Siófok (19–39) mérkőzésen született.

Több békéscsabai vonatkozása is van a statisztikának. A kiállításokat tekintve a 14 ragú mezőnyben a tizedik helyen áll az Előre NKSE, 148 perccel. A legkevesebb kiállítást a listavezető Győr kapta, 100 percet, míg a legtöbbet a Dunaújvárosi Kohász KA 178 percet. Egyénileg a lila-fehérek szerb válogatott beállósa, Jelena Agbaba áll az élen, aki 44 perc kiállítást szedett össze a 18 forduló alatt.

A lőtt gólokat tekintve (nem minden csapat jászott azonos mérkőzést) a Győri Audi ETO KC az első (húsz mérkőzésen elért) 713 góllal, a Békéscsaba 480 góllal a Dunaújvárossal holtversenyben a kilenc-tizedik helyen áll. A kapott gólokat tekintve a Siófok az első amely csak 427 gólt kapott tizennyolc találkozón, a Békéscsaba 567 kapott góllal a tizenkettedik helyet foglalja el a 14 tagú mezőnyben.

A békéscsabai játékosok közül Marincsák Nikolett lőtte a legtöbb gólt 85-öt, amiből 25 volt hétméteres, a második helyen Kopecz Barbara áll, 82 góllal, amiből huszonnégy volt büntető, míg a harmadik Aleksandra Vukajlovics, aki hetvenhétszer vette be az ellenfelek kapuját, és ebből kétszer hetesből volt eredményes.